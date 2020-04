Pardubický odchovanec sice reprezentoval v české jednadvacítce, ale zlatou medaili nezískal. A ke všemu prakticky polovinu své profesionální kariéry promarodil. Světlou stránkou tedy může být dvouroční štace v Drnovicích, kde s FC Petra vybojoval nejlepší umístění – 3. místo – v jejím desetiletém účinkování v nejvyšší soutěži. Tím byla sezona 1999 – 2000.

Dospělou kariéru zahájil v Lázních Bohdaneč. Když podepisoval první profesionální smlouvu, bylo mu patnáct let a deset měsíců. „Stál jsem v kabině, kde byli hráči i z ligových týmů. V Bohdanči jsme měli nadstandardní podmínky a byla chuť postoupit až do první ligy. Pro tak mladého kluka bylo těžké se kolegům vyrovnat. Zejména po fyzické stránce. Myslím si, že to ve mně zanechalo následky. Nebyl jsem na ligové soutěže mužů připraven. Na druhou stranu mi toto angažmá pomohlo ve fotbalovém vývoji,“ zavzpomínal na své začátky v profifotbale.

V Bohdanči zažil dva postupy a v první lize naskočil do několika zápasů. Následoval ale odchod na půlroční hostování do třetiligových Pardubic. A pak už přišly Drnovice. „Po skončení smlouvy jsem byl před podepsáním prvoligové Viktorii Žižkov. Měl jsem však drobnější zdravotní problémy a už se mi neozvali. Toho využil sportovní ředitel Drnovic Ivan Kopecký, který mě trénoval v osmnáctce,“ popsal svůj přesun na jih Moravy.

To znamená z jedné fotbalové vesnice do druhé. „Pravda, obě už nefungují na takové úrovni. I když Drnovice, to je sakra vesnice. Klubů s lepšími podmínkami moc nebylo. Měly nadstandardní stadion s německými parametry. I tým byl vynikající. Se mnou tam přišel Zdenda Grygera, na stoperu hrál Míra Kadlec, byli tam Majoroš, Kafka, Holeňák, Weber, Tuma, Kufa, Cupák. Samí skvělí fotbalisté,“ chválil Kaufman své někdejší spoluhráče.

Za třetí místo postoupil Drnovicemi do Poháru UEFA, ale v něm si už nezahrál. Před sezonou přestoupil do Hannoveru, který hrál druhou Bundesligu. K první velké štaci mu Drnovice výrazně pomohly. „Jednou jsme hráli na Žižkově. Trenér Hannoveru i s českým asistentem Levým měli původně v hledáčku někoho jiného. Já jsem vystřídal na dvacet minut, zalíbil jsem se jim a druhý den chtěli, abych přijel na testy,“ popsal, jak se zrodil přechod z jihomoravské vesnice do německého velkoměsta.

Obrovský skok, sportovní i společenský. Vstup do jiného světa. „To sedá těžko srovnávat, když si člověk zahraje na takových stadionech a proti takovým týmům. Divácká kulisa je od dvaceti až do osmdesáti tisíc. To si člověk užívá úplně jinak. Celé to dění okolo fotbalu. Zájem médií, fanoušků. Každý den v novinách, v televizi. Diváci jsou v Německu daleko vstřícnější. Sociální statut fotbalisty je na úrovni lékařských kapacit. Lidi ho berou a mají ho rádi,“ sdělil povoláním fotbalový útočník.

V Hannoveru zažil postup do I. Bundesligy, což dodnes řadí mezi vůbec nejúspěšnější období své kariéry. „Do Hannoveru jsem přišel, když hrál druhou ligu. To měl ještě starý stadion. První rok jsme hráli střed tabulky. Sezonu jsem ale strávil v nemocnici, neboť hned v prvním mistráku, kdy jsem dal i gól, mě protihráč trefil do kotníku a zpřetrhal mi všechny vazy. Musel jsem na operaci a vypadl jsem na půl roku. Pak jsem se vrátil a odehrál celou jarní sezonu. Na základě tohoto druhého půlroku jsem tam zůstal. To bylo asi moje nejúspěšnější fotbalové období. Jediný rok, kdy jsem se stal stabilním členem základní sestavy. Odehrál jsem spoustu zápasů, vstřelil dost branek,“ připomněl si příjemnější chvíle své kariéry.

Po Hannoveru zůstal ještě pár sezon v Německu. Po návratu do vlasti si nejvyšší soutěž zahrál ještě v Hradci Králové a Bohemians 1905.

Jiří Kaufman

Narozen: 1979 v Pardubicích

Kariéra: Tesla Pardubice (1987 – 1989), VCHZ Pardubice (1989 – 1993), Hradec Králové (hostování 1993 – 1994), Lázně Bohdaneč (1994 – 1998), Petra Drnovice (1998 – 2000), VP Frýdek-Místek (hostování 1998), Hannover 96 (2000 – 2003), Energie Cottbus (hostování 2003 – 2004), Hannover (2004 – 2005), Karlsruher SC (2005 – 2007), Erzgebirge Aue (2007 – 2008), Hradec Králové (2008 – 2009), Bohemians 1905 (2009 – 2012), Živanice (2012), Weitra SV, (Rakousko 2013), Libišany (2013 – 2017), Holice (2017 – 2018), Libišany (2018).

Počet startů: 1. česká liga – 77, Bundesliga – 25, 2. Bundesliga 111. Branky: první česká liga – 11, Bundesliga – 4, 2. Bundesliga 32. Reprezentace: všechny kategorie od U13 do U21.