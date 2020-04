V prvoligové premiéře přivítal klub, už jako FC Petra Drnovice, hostující Union Cheb. Před čtyřmi tisíci diváky domácí vyhráli 2:1. Skóre otevřel právě Kafka.

Na to, jakým vynikajícím byl fotbalistou, strávil příliš času v druhé lize. Začalo to už jeho příchodem ze Slovenska, kdy v roce 1983 přestoupil z druholigových Spojů Bratislava, kde hrál dva roky třetí nejvyšší soutěž, do brněnské Zbrojovky. „Podepsal jsem smlouvu, ale mezi tím Zbrojovka spadla do druhé ligy. Mohl jsem jít jinam, hned jsem dostal několik velmi lukrativních nabídek, ale věřil jsem, že se okamžitě za rok do ligy vrátíme. V Brně už tehdy byla velká fotbalová euforie, i na zápasy druhé ligy pak chodilo dvacet i třicet tisíc diváků. Jenže z různých důvodů jsme se tam zdrželi a první ligu jsem si tak zahrál až na vojně v roce 1986 za Rudou hvězdu Cheb. Ale nelituju toho, že jsem zůstal v Brně, i když jsem asi mohl mít víc ligových startů i gólů,“ vzpomíná brilantní technik.

Po vojně pomohl vrátit Brno do nejvyšší soutěže, ale prakticky hned poté odešel do zahraničí. Do Francie. Návrat na Moravu byl zase druholigový, ale tentokrát v Drnovicích byla druholigová zastávka opravdu jen jednoroční. „Postup Brna i Drnovic do první ligy, to byly dvě nezapomenutelné sezony. Stadiony byl našlapané diváky, skvělá atmosféra, i když v Drnovicích samozřejmě v trochu menších poměrech. Ale zato byly tribuny nám hráčům blíž, měli jsme s lidmi takřka osobní kontakt. V Brně byla tradice, Zbrojovka, to byl velkoklub, v Drnovicích to teprve všechno začínalo. Všechno táhli pánové Gottvald a Gábr, stadion nám doslova rostl před očima. Bylo tady takové rodinné klima, fanoušci si nás velice vážili. Dodnes tady mám řadu kamarádů, s nimiž udržuju kontakty,“ ujišťuje Kafka.

Na trávníku si prý nejvíce rozuměl s Radkem Drulákem. „Stačilo si vyměnit pohledy a už jsme věděli, co ten druhý udělá,“ usmívá se při vzpomínce.

Drulák dosáhl na vyšší fotbalové mety. Je vítězem ankety Fotbalista roku 1995, Osobností ligy 1996 a vicemistrem Evropy z tohoto roku. Kafka, určitě na škodu celému českému fotbalu, zůstal jen u bran reprezentace. Před mistrovstvím světa v Itálii 1990 byl v širším reprezentačním kádru, který odehrál přípravný dvojzápas v Anglii, a říkalo se tehdy, že obě utkání jsou oficiálně mezistátní. Bylo jen jedno. Róbert „Bob" Kafka nastoupil v tom druhém.

Odborností ofenzivní záložník po skončení aktivní kariéry zůstal u fotbalu jako trenér, a kdo ho viděl hrát za některou ze „starých gard“ jistě potvrdí, že roky na něm moc vidět nejsou. V současné době je asistentem trenéra Milana Valachoviče v druholigové Líšni.