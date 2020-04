Kalda, jinak mu spoluhráči neřeknou, je pravý Valach ze Vsetína. Svoji profesionální kariéru začal ve Zlíně, s půlroční přetržkou odkopal deset let v Brně a závěr toho nejlepšího prožil právě v Drnovicích. „Tam jsem přišel v roce 1996. Ve Zbrojovce už začínalo takové to, když to řeknu mírně, ne moc dobré období. Skončila mně smlouva a nabídla mně prodloužení na jeden rok. Drnovice slíbily tři, takže nebylo co řešit,“ říká Maléř.

Rozhodnutí nelitoval. „Potkal jsem se tady s plejádou vynikajících fotbalistů a hlavně tu bylo úplně jiné klima. Asi to řeknou všichni fotbalisté, kteří si v Drnovicích zahráli ligu, bylo to takové rodinné kamarádské prostředí. Věci se řešily s velkým nadhledem a fungovalo to. Od kustoda pana Piláta, přes sekretariát se Slávkem Zbořilem po vedení klubu s Honzou Gottvaldem. Ve Zbrojovce byl přece jen na všechny hráče větší tlak. Jak v otázce výsledků, tak i soukromého života," popisuje.

Do Drnovic přišel za trenéra Milana Bokši. „To byl fotbalový učitel, velmi solidní pán,“ říká o uznávaném fotbalovém teoretikovi.

Ve své první sezoně skončil s Drnovicemi na výborném šestém místě. „Přesnou sestavu už nevyjmenuju, ale určitě by to mohly být i dvě vynikající jedenáctky. A to určitě na někoho zapomenu. V brance by to asi bylo jasné: Martin Vaniak. A záda by mu kryli Bernady s Ondrůškem. Na kraji obrany hrával Petr Veselý. První stoper je také jasný: Míra Kadlec. Obrana dál Šilhavý a Pospíšil. V záloze Jožka Weber, Pavel Řehák, Ríša Jukl, Jožka Majoroš a hlavně Bob Kafka. Útok byl moc silný: Drulák – Tuma. Ale jak říkám, takto narychlo to sestavit nejde. Teď mě napadají ještě Holeňák, Grygera… Trenérem pak byl Jano Kocian. S ním jsem měl nadstandardní vztahy, rozuměli jsme si i v soukromí,“ vzpomíná Maléř a při jeho pověstné skromnosti ani nepřekvapuje, že postu stopera neřekl svoje jméno.

V drnovickém dresu zažil mnoho velkých bitev, ale přiznává, že nejraději vzpomíná na ty se Zbrojovkou. Ještě v červeném dresu Brna na remízu 3:3, kdy Zbrojovka jeho góly vedla 2:0. „V Drnovicích jsme jednou Zbrojovku porazili 4:0. Dával jsem první gól. To bylo moc slavné vítězství. Zbrojovka tedy hrála kolem třetího a čtvrtého místa,“ vzpomíná autor celkem patnácti prvoligových branek.

Petr Maléř



Narozen: 1963 ve Vsetíně

Zápasy/góly v I. lize: 189/15

Drnovice: 34/2 - Zbrojovka: 142/13

Kluby: Zbrojovka Vsetín, VTJ Žatec, TJ Gottwaldov, Zbrojovka Brno, VP Frýdek-Místek, FC Boby Brno, FC Petra Drnovice, FC Karviná, FC PS Jihlava, Slovan Rosice.

I on ale patřil k hráčům, kteří prostě měli smůlu a museli se nejprve v Brně prokousat druhou ligou. Odehrál v ní osmaosmdesát zápasů. Jinde by to určitě byly prvoligové zářezy.

Ve třiatřiceti letech se rozloučil a po třech letech v Drnovicích prakticky prvoligovou kariéru uzavřel. Na půl sezony si odskočil do Karviné, když hrála nejvyšší soutěž, a pak se ještě na dva roky usadil v třetiligové Jihlavě, kde Zdeněk Tulis začal trpělivě stavět základy perspektivního klubu, který pak došel až do nejvyšší soutěže.

Trenérsky Maléř začínal jako asistent u brněnského béčka, pak, když hrávalo druhou ligu, už byl i hlavním trenérem. Šéfoval juniorce Zb rojovky, která vyhrála první ročník samostatné juniorské ligy.

Později se přesunul ke staršímu dorostu. Nejčastěji dělal asistenta hlavních trenérů u prvoligových klubů. Ve Zbrojovce Petru Čuhelovi, Pavlu Šustrovi a aktuálně Miloslavu Machálkovi. Ještě předtím ve Zlíně a později v Příbrami. Mezi tím byl i šéftrenérem mládeže v MSK Břeclav a v krajských soutěžích vedl jako hlavní kouč Bořetice a Lanžhot.