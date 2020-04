Celým drnovickým účinkováním ve vrcholovém fotbale se prolíná brněnská stopa. V době největšího úspěchu v sezoně 1999 – 2000 působili v tehdejším FC Petra působili dva hráči. Marcel Cupák a Zdeněk Valnoha.

Fotbalista Zdeněk Valnoha si nejvyšší soutěž zahrál za Zbrojovku Brno i Petru Drnovice. | Foto: Deník / Redakce

Populární „Valnožka“ začínal jako žáček s fotbalem v Sokole Opatovice. Následovala dnes už neexistující třetiligová Královopolská strojírna Brno. Na vojně hrál za VTJ Tábor. Ve Zbrojovce a Boby Brno působil v letech 1993-1998. Do Drnovic Zdeňka Valnohu pozval trenér Karel Večeřa.„V Brně mně skončila smlouva a novou jsem nedostal. Takže jsem na začátku roku 1999 podepsal kontrakt na jeden a půl roku s Příbramí. Ale vydržel jsem tam jen jarní půlku sezony. Z Drnovic mně zavolal pan Večeřa, takže nebylo co řešit. Dobrý klub, dobrý trenér, a hlavně to z Brna bylo kousíček,“ popsal ofenzivní záložník svoji cestu do drnovické „bronzové“ sezony 1999 – 2000.