V těchto dnech je to právě dvacet let, co hlavně jím postavený FC Petra Drnovice zaknihoval nejúspěšnější sezonu ve svém desetiletém působení v nejvyšší soutěži. Na konci ročníku 1999 – 2000 brali Drnovičtí prvoligový bronz a následně v létě postoupili přes bosenské Banovići (3:0 a 1:0) do druhého kola Poháru UEFA. Pro názornost, ten tehdy měl možná stejnou úroveň jako PMEZ (Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce dnešní Ligy mistrů), protože jej hrály druhé a třetí týmy tabulek nejvyšších národních soutěží.

Po vyřazení Bosňanů a domácí remíze 0:0 s TSV Mnichov 1860 tak Gottvald mohl jako předseda klubu usednout na tribunu slavného olympijského stadionu a věřit, že jeho hoši zase třeba ukopou remízu. K přímému postupu by jim stačila jakákoliv, v níž padnou branky. Nakonec po vyrovnaném boji těsně podlehli 0:1 gólem čtvrthodinky před koncem utkání.

JAN GOTTVALD



Nar. 1946

Aktivní fotbalová kariéra:

Sokol Drnovice (žáci, dorost), RH Bučovice (I. B třída), Jiskra Kyjov (divize), VP Frýdek-Místek (MSFL a II. liga)

Dlouholetý předseda klubů v Drnovicích

V devadesátých letech jedno volební období 1. místopředseda tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu

„K postupu jsme byli tak velice blízko! Stačilo, aby Broňa Červenka těsně před koncem trefil branku. Chyběl nám právě jen ten jeden gól. Člověku se to honí hlavou dodnes. Samozřejmě je to největší úspěch, kterého jsem z Drnovicemi dosáhl. Když jsme hráli divizi, tak jsem říkal, že chci hrát první ligu. Smáli se mně. Takže ten Mnichov, Pohár UEFA, je ještě víc, bonus, nadstavba. A zážitek z Mnichova je samozřejmě neopakovatelný. To se ani nedá popsat. Na tribuně mně ukápla i nějaká ta slzička, přiznávám, když hlasatel ty Drnovice neuměl ani pořádně vyslovit. Pro fanoušky jsme vypravili letadlo, bylo narvané. A bylo to v době Oktoberfestu. Takže všechno vynikající, jen ta jediná chybička, že jsme nepostoupili,“ ještě i po těch letech jsou Jan Gottvaldovi vidět emoce.

Drnovice vytáhl z nejnižší krajské soutěže až na samotný český vrchol. Jistě, především zásluhou nakoupených posil. Ale kdo manažersky dokázal udělat víc? Za ta léta jich byly stovky a některá jména dodnes vzbuzují respekt i na mezinárodním poli. Řada z nich v tomto dvacetidílném seriálu už zazněla.

„Seznam všech těchto hráčů nemám. Jednou jsem to zkusil spočítat a skončil jsem někde u dvou set. To je slušné číslo, ale čeho si vážím ještě víc je, že možná na prstech jedné ruky bych spočítal ty, co se mně nevyvedli a nechytili se tu. Jedním z těch prvních velkých přestupů, možná i prvním, to už přesně nevím, byl Vlasta Palička. Přišel ještě do krajského přeboru, pomohl vykopat divizi. Naši fandové si ho pamatují. Na naše tehdejší poměry to byl vysoce nadstandardní hráč. Jako stoper prošel Olomoucí a Plzní, uměl zakřižovat, měl fantastickou přihrávku…. Mimořádná postava. Brzy tu byl Jirka Hajský a totéž můžu říct i o něm. Ale já si vážím všech kluků, co tady kopali. Jeden z prvních Pepa Trávníček, kluk tady z Opatovic, Ladik Červinka z Dražovic, nebo Honza Bula z Brna. Já si je můžu dovolit cenit úplně stejně, jako třeba Jardu Šilhavého, Luboše Kubíka, Radka Druláka a další, kteří přišli potom už pro velký fotbal. I naši kluci mají na tom všem svůj podíl, oni to tlačili na začátku,“ zdůrazňuje.

Ovšem ty následující příchody, to byly doslova fotbalové bomby. Když Spartě přetáhl vynikajícího reprezentanta Vladimíra Weisse, kroutili bossové hlavami. Jenže ani to nebyl Gottvaldův přestupový majstrštyk. „Zajel“ do Bundesligy a najednou tu byl Miroslav Kadlec, kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 a opora předního německého ligového FC Kaiserslautern.

„Přesně si pamatuju, kdy a kde jsme s Vlado Weissem seděli a za pár dnů už byl v Drnovicích. Luboše Kubíka jsem tímto způsobem vytáhl z Florencie. Pro Kindera jsem letěl do Anglie. To je bombónek. Neměli jsme levého beka a kdosi, už nevím kdo to byl, mě hecoval, že v Middlesbrough je zahrabaný bývalý reprezentant Kinder. A byl tu. Nebo další velký „zážitek“. To jsme ještě hráli třetí ligu. S Frantou Komňackým, který umí perfektně rusky, jsme letěli do Moskvy pro tehdy dost známého exreprezentanta Popelnuchu. V Rusku tehdy měl každý mančaft v kádru pětatřicet i čtyřicet fotbalistů. Hodně reprezentantů svých zemí. A Spartak Moskva navíc byl a je veliký fotbalový gigant. Tehdy stál v čele člověk, který měl devadesát let. Oni tam ani na záchod nešli bez jeho svolení. To byl předseda, který rozhodoval skutečně o všem. A Popelnuchu jsme s Frantou dovezli. Nebo Špilar, nenápadně vynikající fotbalista. Objevil jsem ho ve druhé lize na Slovensku. Jenže to bylo jinak. Jeli jsme se podívat na jiného útočníka na zápas do Stropkova a dovezli jsme Špilara,“ vybírá z paměti.

Tehdy i teď to vypadá tak, že na koho si Gottvald ukázal, ten prostě byl v Drnovicích. Nelze proto nepoložit dost provokativní otázku, jestli existuje fotbalista, kterého chtěl a neměl. Hozenou rukavici přijal s úsměvem.

„To teda je otázka?! Už jsem říkal, že je pár takových, co se u nás neprosadili. Takže, a prosím nebrat to nějak nabubřele, co jsem si tehdy umanul, šel jsem po tom a hráč byl u nás. Jistěže jsou fotbalisté, které bych si přál v Drnovicích mít, ale z nějakých důvodů se u nás neobjevili. Jednoduše neměli zájem nebo prostě byli finančně nedostupní. Až tak na pilu jsme opravdu netlačili. Když to nešlo, šli jsme hned od toho. Ale opravdu si nepamatuju, na nějaké konkrétní jméno. Vážím si toho, jací hráči tu byli a věřte, že někdy to stálo opravdu dost sil je k nám dostat,“ sám upozorňuje, že tak jednoduché to „lanaření“ nebylo a s připomínkou, že stejně slavní a kvalitní byli i trenéři, kteří se tu vystřídali. Stanislav Jarábek, František Komňacký, Karel Jarůšek, Ján Kozák, Karel Grückner, Karel Večeřa, Josef Mazura…

Jana Gottvalda můžete dodnes potkal na nějakém fotbalovém utkání. Při setkání okamžitě cítíte, že i ve čtyřiasedmdesáti letech zůstal stejným fotbalovým nadšencem, jako zamlada. Stále ale preferuje nejvyšší soutěž. „Permanentku“ má v Olomouci a v Uherském Hradišti a mrzí ho, že první ligu nehraje Zbrojovka Brno.

„Nechápu, že druhé největší město v republice nevyhrálo druhou ligu. My jsme se do první vrátili ze třetí ligy. Když jsme hrávali spolu byly to velké zápasy. A naše osobní derby, v tom dobrém slova smyslu, s mým velkým kamarádem Krupicou. (Karlem Kroupou, pozn. red.) Žiju fotbalem stejně intenzivně, jako dřív. A moc mě těší, že ti kluci na Drnovice nezapomínají. Teď jsme se třeba potkali v Bratislavě na Slovanu s Jožko Majorošem, který tam dělá mládež. To byl jeden z nejlepších fotbalistů u nás. Skoro s dojetím se ke mně hlásil. Takže asi u nás všechno nebylo tak špatné, jak se někdy prezentuje,“ uzavírá drnovický muž číslo jedna své vzpomínání. Samozřejmě, že na ty slavnější časy, protože ty nepříjemné věci člověk i podvědomě potlačuje.