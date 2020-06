Jak to tehdy bylo s tím vaším přestupem do Drnovic?

V Sigmě Olomouc po mém přechodu z dorostenecké kategorie do mužské nebylo přesvědčení o mé perspektivě ve vztahu k velkému fotbalu, z čehož pramenil můj konec v tomto klubu. Poměrně korektní, díky oboustranné dohodě mého táty a pana Kubíčka, jako tehdejšího zástupce klubu. Jelikož jsem se nechtěl vzdát svého snu, zkusil jsem oslovit další blízký prvoligový klub, kterým byly Drnovice. Přišel jsem tehdy pochopitelně jako zcela neznámý mladý fotbalista a dostal hned možnost trénovat s A týmem.

Měl jste vůbec šanci se jako dvacetiletý mladíček dostat do sestavy v konkurenci takových velkých fotbalových jmen?

V té době reálně ne, a to nejen na základě kvality tehdejšího kádru, ale upřímně ani díky mé tehdejší úplné nepřipravenosti na tak velký fotbal.

S jakou „kvalifikací“ jste vlastně do Drnovic přišel? Na jaký post vás vlastně Drnovice původně chtěly?

To je dobrá otázka. Já vlastně úplně nevěděl, na kterém postu nakonec skončím. Dříve jsem v žákovském a dorosteneckém věku nastupoval v záložní i obranné řadě a díky této univerzálnosti jsem neměl zcela jasné zařazení. Univerzálnost má u každého fotbalisty svoje klady i zápory. Mým cílem bylo tehdy mít možnost se zlepšovat s perspektivou uplatnění ve velkém fotbale. Tréninkový cyklus jsem absolvoval s A týmem a zápasové vytížení převážně s B týmem, což mi vyhovovalo a posouvalo pomalými kroky fotbalově vzhůru. Navíc jsem měl možnost se učit opravdu od kvalitních fotbalistů.

DAVID HODINÁŘ



Narozen: 14. 9. 1979 v Prostějově

Mateřský klub: Němčice nad Hanou

Další kluby: TJ Železárny Prostějov, SK Sigma Olomouc, SK LeRK Prostějov, FC Petra Drnovice, FK Drnovice, FK Marila Příbram, 1.FK Drnovice, MFK Vyškov (od léta 2006)

Zápasy / góly / asistence v I. lize: 9 / 0 / 1

Kdy a s kým jste tedy odehrál svůj první prvoligový zápas? Který z těch devíti byl nejvydařenější?

Poprvé jsem nastoupil jako střídající hráč v utkání s Bohemians Praha, ale za plnohodnotné považuji až utkání s Blšany, které jsem odehrál celé v základní sestavě. Navíc bylo vítězné. O nejvydařenějším utkání bych ani nemluvil, spíše jsem si v té době splnil sen a hlavně ověřil, že ve velkém fotbale mohu působit. Bohužel pak nastaly různé peripetie nejrůznějšího rázu, které mi zabránily odehrát více utkání.

Kudy se ubíraly vaše fotbalové cesty v období po odchodu z Drnovic a návratu?

Odešel jsem po sestupu a konci sezony spolu s dalšími hráči do Příbrami a strávil tam pouze půlroční angažmá. V zimě jsem pak byl opětovně osloven panem Gottvaldem, zda se nechci vrátit a pomoci postoupit do druhé ligy. Klub měl tehdy výborně rozehranou sezonu a jeho ambicí byl návrat do profesionálního fotbalu.

Jaká parta vracela Drnovice do nejvyšší soutěže ze třetí ligy? Tehdy tam byl zase dobrý tým.

Drnovicemi za celou dobu prošla velká spousta kvalitních hráčů, ten tým tehdy jednoznačně převyšoval úroveň třetí ligy po všech stránkách. Od stadionu a jeho zázemí, přes tréninkové podmínky, lékařskou a fyzioterapeutickou péči až po profesionální podmínky hráčů. V té době jsme trénovali jako profesionálové a výsledky tomu také odpovídaly. Soutěž jsme vyhráli s velkým předstihem a postoupili do druhé ligy.

Na které spoluhráče nejraději vzpomínáte?

Za dobu strávenou v Drnovicích jsem potkal strašně moc spoluhráčů a lidí působících v klubu i mimo něj. Prožil jsem s klubem hezká i složitá období a vše s tím spojené mě formovalo po fotbalové i lidské stránce. Až dnes si vše zpětně plně uvědomuji v širších souvislostech. Nelze vyjmenovat pouze několik jmen, a přitom zapomenout na další. Není náhoda, že je všeobecně opakovaně zmiňována specifická atmosféra tohoto klubu. Ta mi jako jiným hráčům zůstane navždy v paměti. Utvářeli ji mnohdy i nevědomky všichni přítomní svou každodenní činností.

Dá se ta atmosféra nějak porovnat s nedávným postupem Vyškova do MSFL?

To se úplně srovnávat nedá. Ambice a tlak na výsledky byly úplně jiné. Pro Drnovice v té době neexistovalo nic jiného, než nejprve postoupit zpět do druhé ligy, následně se pak hned posunout do nejvyšší soutěže. Tomu odpovídaly i vytvořené podmínky. U Vyškova byl historický postup do Moravskoslezské, tedy třetí ligy samozřejmě také výsledkem práce trenérů, hráčů i funkcionářů, ale s velkou mírou nadšení, entusiasmu a euforie z možnosti dosažení pro klub něčeho zcela nového a nepoznaného. Jsem rád, že to nebyla jen krátká epizoda a klub se od té doby zase posunul výše, i když zatím ne ve smyslu vyšší soutěže. I toho se třeba ale ještě všichni dočkáme.

Které zápasy, události z těch dvou drnovických postupů vám nejvíce utkvěly v paměti?

Každý postup je těžký a nedá se předem zaručit. Vyvrcholení sezony pak přináší určité napětí, emoce, vítězné oslavy. Skládačka tohoto všeho pak do určité míry zůstává v každém z nás. Ten první byl opravdu povinností, po druhém do nejvyšší soutěže jsem se osobně těšil opět na první ligu a představoval si delší setrvání v ní spojenou s mým herním vytížením. Bohužel přišly zdravotní komplikace a další negativní události vedoucí ke známému konci Drnovic v profesionálním fotbale. Zůstal jsem až do poslední chvíle a zakončil tak vlastně kariéru na této úrovni. I přes určité nabídky jsem již nechtěl absolvovat podobnou zkušenost a obrátil svou pozornost na perspektivu svého dalšího uplatnění v budoucím životě.

Dlouholetou kariéru jste nedávno zakončil v MFK Vyškov. Je to definitivní konec, nebo ještě někde působíte v nižší soutěži?

Registraci mám stále platnou v MFK Vyškov, nepůsobím v jiném oddíle a vypadá to, že to takto už i zůstane. Hřiště a kabina mi občas chybí, třeba jen absolvovat nějaký trénink či přátelské utkání, ale v životě jsou pro mě teď důležitější věci. V rámci možností a síly se postarat o rodiče a vrátit jim aspoň nepatrnou část toho, co mi oba dva za celý život poskytli – lásku, zázemí a podporu ve všem, co jsem v životě chtěl dosáhnout.

Pokračujete profesně dál u fotbalu nebo sportu, anebo máte úplně jiné zaměstnání?

Podílím se částečně na chodu MFK Vyškov v určité specifické oblasti, kterou však fanoušci klubu nezaznamenávají, nicméně je důležitá z pohledu strategie klubu a jeho majoritního vlastníka. Profesně se však věnuji zcela odlišnému oboru v manažerské pozici.