„Hodně lidí to tenkrát nechápalo a já se jim nedivím. Ani sám na jednu stranu nelituju, na druhou přece jen člověk věci domýšlí. Mohl jsem hrát Ligu mistrů a šel jsem do české ligy. Kde chodilo na fotbal čtyři, pět tisíc lidí, v Bundeslize padesát tisíc. Asi jsem ještě mohl počkat. Ale tehdy jsem tam prostě už nechtěl být. Rok jsem tam byl sám a už mě to nějak zmáhalo. Celá rodina byla doma v Uherském Hradišti. Už jsem toho bydlení na hotelu měl dost, nebo vymýšlení večerního programu, kam půjdu na večeři… A tak jsem se prostě rozhodl, že to ukončím. To, že o tom přemýšlím, ale neznamená, že toho lituju, ani s odstupem času určitě ne. Asi to tak mělo být. A tady jsem si zahrál ligu ještě čtyři roky,“ popisuje kapitán českého stříbrného týmu z mistrovství Evropy 1996 v Anglii hlavní důvody návratu na české trávníky.

MIROSLAV KADLEC



Narozen: 22. června 1964 v Uherském Hradišti

Post: obránce - stoper / libero

Mládežnické kluby: Slovácká Slavia Uherské Hradiště

Profesionální kluby: TJ Vítkovice, RH Cheb, 1. FC Kaiserslautern (Něm.), Petra Drnovice, Stavo Artikel / 1. FC Brno

Zápasy / góly v I. ligách: 528 / 43

Bundesliga: 234 / 17

Československá /česká liga: 294 / 26

Z toho Drnovice: 73 / 2

Reprezentace (Československo / Česko): 64 / 2

Úspěchy:

Mistrovství Evropy 1996: stříbrná medaile

Bundesliga: 2 x mistr Německa - 1. FC Kaiserslautern 1990/1991 a 1997/1998)

Německý pohár: vítěz - 1. FC Kaiserslautern 1995/1996

1. česká liga: bronzová medaile - FC Petra Drnovice 1999/2000

Ve druhé sezoně v drnovických barvách pomohl vybojovat jejich nejlepší umístění za desetileté působení v nejvyšší soutěži. Petra skončila v lize třetí za Spartou a Slavií. Kádr sice měla podobně silný jako pražská „S“, ale ztrácela body tam, kde je Pražané dokázali vydolovat. Zkušený fotbalista naznačuje, že Pražané nebyli o tolik lepší, jak napovídá jejich tehdy výrazný odstup v tabulce. Na Slavii dvacet a na Spartu dokonce osmadvacet bodů.

„Samozřejmě je to hráčích, to taky, ale co si budeme vykládat. Sparta a Slavia, to bylo i to zákulisí za nimi. My jako Drnovice, ale i několik dalších mančaftů, jsme s nimi mohli hrávat vyrovnaná utkání, ale ten servis za tím to prostě přetlačil. Něco na tom je, že když se jelo do Prahy, tak mladí kluci měli v hlavách, že v Průhonicích už prohrávají 0:2,“ vzpomíná teď už s úsměvem.

Probírat české poměry s fotbalistou s osmiletými zkušenostmi z Bundesligy, do Kaiserslauternu přestoupil po mistrovství světa 1990 v Itálii, by samozřejmě byla ztráta času a nevyužitá možnost, Třeba znát jeho názor na srovnání úrovně obou soutěží.

„Možná jeden dva mančafty z naší ligy by tam mohli nějak působit. Nemá cenu to moc rozebírat, ten rozdíl byl obrovský. Ve všem a hlavně v kvalitě útočníků. Zjednodušeně řečeno, když člověk v Bundelize jako obránce udělal malinkatou chybičku, už to byl velký problém a v drtivé většině to bylo potrestáno gólem. Útočníkům stačil minimální prostor, aby z toho něco udělali. U nás, když člověk udal i velkou chybu, tak to nemuselo dopadnout špatně. Když to vrátím k tomu srovnání, u nás třeba z deseti velkých chyb padl jeden dva góly, v Bundeslize skoro s každé malé.

A myslím si, že je ten rozdíl teď ještě větší, protože Bundesliga se úplně otevřela celému světu. Za mě tak cizinci samozřejmě byli, ale až tak moc zase ne. Tři, čtyři i pět mužstvu. Teď už v některých klubech převažují,“ shrnuje Osobnost české ligy za rok 2001.

V témže roce se z Drnovic přesunul do sousední Zbrojovky Brno. Tehdy hrála jak FC Stavo Artikel. A Drnovice nabraly kurz směrem dolů…

„Když se řekne Drnovice, jako první se mně vybaví Honza Gottvald. Člověk, který to všechno zařídil, že se v takové vesnici hrála liga. Hned potom vidím, jak jsem tam poprvé vstoupil na stadion. I když byl pěkný, ale ten markantní rozdíl s Bundesligou, to prostě břinklo do očí! Už když jsem přijížděl, viděl jsem nejprve stožáry nad vesnicí. Přiznávám, že jsem byl trochu v šoku, že je možné, že se tady hraje nejvyšší soutěž. Ale jinak převažují jen příjemné zážitky. Vládla tu taková poklidná rodinná pohoda, každý znal každého a celé Drnovice si moc cenily, že se tu hrál Pohár UEFA. Trocha nostalgie mě dostihla loni, když mě Lada Krejčí (tehdejší manažer klubu, pozn. red.) pozval na šedesátiny. Byla to taková minioslava s projížďkou na kole po okolí. Jeli jsme i kolem stadionu a na kus řeči a krásných vzpomínek jsme se zastavili se u pana Piláta, našeho tehdejšího kustoda,“ zasnil se možná neblyštivější klenot všech drnovických sestav.