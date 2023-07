Na dvě části rozdělil hodnocení sezony trenér divizních starších dorostenců MFK Vyškov Jaroslav Liška. Ti totiž projeli podzim a jaro diametrálně rozdílným způsobem a v úplně jiné pohodě. Celkově z toho bylo dvanácté místo. Ovšem v jarní samostatné tabulce vyškovští skončili pátí.

Šéftrenér mládeže MFK Vyškov Jaroslav Liška. | Foto: archiv trenéra

„Takže celkový výsledek musíme hodnotit pozitivně. Sezona pro nás nebyla jednoduchá, protože jsme v jednu chvíli měli hned sedm hráčů zraněných, a to se projevilo hlavně v podzimní části, kde jsme měli problém a museli jsme zapojit kluky z mladšího dorostu. Ale díky bojovnosti a nasazení hráčů jsme vybojovali patnáct bodů. V zimní přestávce jsme hodně potrénovali odehráli deset přípravných utkání a bylo to znát. V prvních pěti jarních kolech jsme čtyřikrát vyhráli a prakticky jsme po nich byli rychle venku z problémů o nějaký boj o záchranu. Nakonec jsme na jaře nahráli dvaadvacet bodů, což byl výsledek na pátou příčku jarních odvet,“ shrnul hodnocení.

Navíc připomněl, že těch bodů mohlo být určitě víc, protože některá utkání se dala zvládnout líp. Tým ale určitě platil nováčkovskou daň.

„Musíme si uvědomit, že jsme tři roky hráli krajský přebor a bylo potřeba udělat spoustu práce a posunu ve fotbale směrem k divizi. Cíl jsme splnili a dorostenecká divize může ve Vyškově pokračovat dále, za což jsme rádi,“ zdůraznil.

Cílem před sezonou bylo kromě hlavního, tedy udržení soutěže, také posunout hráče přes B tým mužů do mužské soutěže. Zkušený mládežnický trenér považuje i tento úkol za splněný.

„Kluci dokázali, že i přes nějakou kritiku, kterou jsme cítili, všechno ustáli a dokázali, že se někteří lidé spletli. O pět našich hráčů je zájem ve vyšších mládežnických soutěžích. Je potřeba se sám sebe zeptat, kdybyste něco dělal špatně s hráči, byl by o ně zájem právě na této úrovni? Odpověď ať si udělá každý sám. Já po třiceti třech letech u mládeže na těchto úrovních, na to mám svou odpověď,“ jen naznačil Liška.

Ten je v MFK zároveň šéftrenérem celého úseku mládeže. Na starosti tedy má i ostatní dorostenecká, žákovská a mladší družstva. Práci trenérů z pozice šéfa hodnotí jako úspěšnou, i když před sezonou tu byly určité obavy.

„Například z divize U15 se letos sestupovalo a my jsme opravdu měli trochu strach, abychom neměli záchranářské starosti. Nakonec se nám všechno povedlo a můžeme pracovat dále. Co se týče dalších ročníků, tak v U14 sledujeme některé velmi talentované fotbalisty a bude určitě zajímavé je vidět v kategorii U15, kde budou teď působit. Ročník U13 je stabilní a výkonost u tohoto ročníku je také velice dobrá. U ročníku U12 je vidět posun, ale je potřeba být trpěliví. U ročníku U11 je spousta talentů a věřím, že se jim bude v SpSM také dařit a budou se zlepšovat. V U10, U9, U8 a U7 se snažíme, aby děti měly kvalitní tréninky a dobrý fotbalový rozvoj, což se nám daří,“ kvitoval Liška.

Nejlépe ze všech mládežnických týmů si vedl mladší dorost U17, který divizi jasně vyhrál, takže si od šéfa zaslouží samostatné hodnocení.

„V U17 máme hráče pohromadě ročníkově, to znamená ročník 2006 a 2007, takže to má svoji výhodu a kvalitu. Tento ročník se posune do staršího dorostu pro následující sezonu a bude určitě zajímavé kluky sledovat, jak se jím bude dařit po doplnění hráčů 2005. Já mohu jen soutěžní ročník 2022 - 2023 hodnotit velice dobře a věřit že i další sezona bude opět minimálně tak úspěšná,“ s poděkovaním hráčům i funkcionářům družstva chválil Liška.

Sám se podle svého vyjádření od příští sezony chce více specializovat na řídící část své funkce a už nebude trenérsky působit u konkrétních týmu. S jednou výjimkou. S Josefem Mazurou a Janem Wachtelem zůstane na lavičce B mužstva.

„Osm let jsem působil u různých mládežnických mužstev ve Vyškově a kdo ví, jaký jsme měli počet dětí, tak ví, jak to bylo složité. Teď už budu jen čistě šéftrenér mládeže, který si sedne na tribunu. Budu sledovat naše mládežnické utkání a budu si z toho dělat poznámky a řešit to s trenéry. Určitě v hledišti bude se mnou sedět Pepa Mazura, s kterým tyto věci budu konzultovat a budeme je probírat s trenéry. Nově připravujeme natáčení mládežnických utkání a podle toho vždy uděláme celou analýzu, co potřebujeme zlepšit u daného ročníku,“ přiblížil některé novinky ve stylu práce.

A co považuje za dlouhodobý cíl práce s celou vyškovskou mládežnickou líhní?

„V první řadě je to stabilita všech ročníků. Druhá věc musí být, že daná družstva se musí výkonnostně zlepšovat. Ale nejdůležitější je mít v jednotlivých ročnících dostatečný počet hráčů. Potom můžete hrát třeba u staršího dorostu a starších žáků o postup do vyšších soutěží. Bez tohoto to nejde splnit. Co to znamená pro nás, tak v první řadě se dobře starat o hráče, abychom je v klubu udrželi a trenéři, kteří je vedou, aby je dokázali motivovat na cíle, které v klubu máme.