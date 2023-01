Na pořádání si každoročně dávají záležet funkcionáři Okresního fotbalového svazu Břeclav a turnaj je zároveň Memoriálem Josefa Novosada, dlouholetého rozhodčího z Břeclavi. Vítěz si odnáší putovní pohár předsedy břeclavského OFS Břeclav Františka Stejskala. „Je to už hezká tradice, která začala ve Velkých Pavlovicích, ale pak jsme se přemístili do Valtic, kde je nová krásná hala. Je to samozřejmě i prestižní sportovní záležitost, ale mám dojem, že cennější je už samotné setkání fotbalových rozhodčích a funkcionářů z celé jižní Moravy,“ poznamenal vedoucí turnaje Josef Hrubý.