Účastnící televizní reality show jsou rozdělení do dvou kmenů a vysazení na opuštěném ostrově v Dominikánské republice. Sami si staví příbytek, rozdělávají oheň, obstarávají si jídlo. A jeho nedostatek se na nich s každým dnem podepisuje. „Švanci organizuje zápasy starých pánů a když mu zavolají z nějakého mančaftu, nejdřív se ptá na to, jaké bude meníčko,“ líčil Hron. „Je to určitě oběť. Doufám, že to Švancik přežije ve zdraví,“ doplnil československý šampion se Zbrojovkou z roku 1978.

Švancara si na vesnici musí sám prát: Jsem magor a napůl ženská. A ten smrad...

Pětačtyřicetiletý Švancara od začátku soutěže prokazuje vlastnosti, kterými je známý. Většinu momentů vtipně glosuje, přestože s přibývajícími dny už mu občas do smíchu taky není. „Švanci vystupuje jak všude. Baví je tam, vyhrává soutěže. Než odjížděl, měl z toho respekt, protože to není lehké, ale zvládá to velmi dobře,“ ocenil ho bývalý prvoligový kouč Zbrojovky a nyní třetiligových Rosic Petr Čuhel.

Výkony někdejšího forvarda pražské Slavie, Slovácka nebo Příbrami sledují i parťáci z televizního pořadu TIKI-TAKA. „Netrpělivě čekáme, až se k nám Švanci zase připojí. V prvním jarním díle jsme měli jeho vzkaz přímo z Dominikánské republiky a musím říct, že nás překvapilo, jak byl strhaný, smutný, úplně nevtipkoval a bylo vidět, že je to trochu jiný Petr Švancara, než ho znají diváci show TIKI-TAKA. Taky bych řekl, že mu Survivor pomohl shodit nějaké kilo. Těšíme se na historky, co nám bude vyprávět,“ uvedl Petr Svěcený, komentátor stanice O2 TV Sport.

Švancara patří do kmene celebrit s názvem Hrdinové, kteří soutěží proti Rebelům. Ve fyzicky náročných soutěžích bojují o odměny v podobě jídla nebo třeba vzkazů od rodiny a přátel, s nimiž nejsou v kontaktu.

Každý týden pak týmy usilují o imunitu a poražený kmen musí ze svého středu jednoho člena vyřadit. „Nikdy jsem Survivor nesledoval, ale kvůli Švancikovi jsem letos několik dílů viděl. Ve hře si vede poměrně dobře a především s hladem se pere statečně. Co se týká jednotlivých soubojů mezi kmeny, daří se mu dle mého především v dovednostech, které mají nějakou souvislost s týmovými míčovými sporty,“ podotkl Karel Šimoník, jeho spoluhráč ze Střelic na Brněnsku.

Od televizní obrazovky je patrné, jak významné slovo má bývalý fotbalista v kmeni složeném z herců, moderátorů nebo profesionálních účastníků reality show. „Je zvyklý předávat své zkušenosti a je jakýsi přirozený vůdce při určování strategie u těchto soubojů,“ všiml si brankář Šimoník.

Švancara v replice dresu argentinské legendy Diega Maradony nebo v klubové mikině Zbrojovky nezapře svůj vztah k fotbalu. Pro Hrdiny lehce upravil chorál Povstaň, jsi-li Zbrojovák. „Překvapuje mě, jak je schopný ten kmen dávat dohromady, což má z fotbalu, když není parta, není nic. Myslím, že ho hodně berou, hlavně to tam stmeluje. Většinu her super zvládá a týmu pomáhá. A když dělali přístřešek, docela to organizoval. Myslel jsem, že na práci moc nebude, zvládá to skvěle,“ řekl Hron.

Za hvězdou na vesnici: Švancara řádil jako zamlada, zaujaly pivo i klobása

Švancara prý kývl na nabídku účasti až napotřetí, ale přibližně po třetině odvysílaných dílů to vypadá, že by mohl bojovat až do konce. „Asi už musel překonat, že nemá svoje jídlo, a podle mě patří mezi favority. Ale je rodinný typ a tři měsíce bez rodiny jsou šílené. Každopádně mu přeju, ať tam vydrží co nejdéle, když už tam je. Kdyby vyhrál, byla by to bomba,“ prohlásil Hron.

Vítěz přibližně po třech měsících života na ostrově dostane odměnu dva a půl milionu korun. „Řekl bych, že může dojít v soutěži poměrně daleko, pokud nenastane situace, že by se svým kmenem delší dobu nezískali odměnu v podobě jídla,“ poznamenal Šimoník a připomněl, jak se v jednom z minulých dílů Švancara radoval z výhry, za níž získal dvě brambory. „Už se těším, až se Švanci vrátí a uvidím ho, jak tleská tomu, že od někoho dostane dvě suché brambory,“ smál se brankář Střelic.