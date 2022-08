ŠK Vrakuňa skončil ve stejné soutěži na šestém místě, ale od nové sezony bude hrát západní skupinu III. ligy. Na Slovenku totiž není divize a došlo k reorganizaci soutěží. Na celostátní druhou ligy teď navazují dvě třetí ligy a čtvrtou nejvyšší soutěží je tedy krajský přebor. Tatran v této konfrontaci obstál, i když trenér Milan Boušek měl k výkonu i výhrady.

Superpohár

ŠK Vrakuňa Bratislava

– TJ Tatran Rousínov 1:2

Poločas: 1:2. Branky: 21. Maylo – 37. Kříž, 40. Divácký. Rozhodčí: Heredús – Hudy, Martinkovič. ŽK: Lucas, Dornai, Hruška, Rozbora – Obruča, Imramovský, Rozehnal, Čadílek. Diváků: 100.

Vrakuňa: Gabriel – Ištók (46. Rozbora), Kakula (74. Hamala), Šlehofer, Živický – Tomovič, Lucas, Dornai, Hurný, Zavřel (63. Pini) – Maylo (74. Hruška). Trenér: Pavol Buza.

Rousínov: Řepka – Imramovský, Rozehnal. Kříž, Zbořil – Florian (72. Čadílek), Chlup (56. Novotný), Mikeš, Líznar, Divácký – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„Ano, vzali jsme to jako generálku, a proto jsme do Bratislavy odjeli na tři dny. Začátek nebyl špatný, mohli jsme brzy rozhodnout a uklidnit se. Měli jsme na to dvě tři šance. Bohužel v poslední době se nám stává, že soupeře pustíme jednou do vápna a hned inkasujeme, a pak se nám hra trochu rozpadá,“ poznamenal po zápase.

Úvod měli hosté jasně v režii, jenže v zakončení, Líznar, Rozehnal, Obruča ani Mikeš neuspěli. Na druhé straně se po individuální akci prosadil Maylo a tvrdou křížnou střelou nedal brankáři Milanu Řepkovi šanci. Pak se sice domácí dostali více do zápasu, ale herní převaha hostů byla stále zřetelná. Do přestávky vyrovnal hlavičkou po centru z trestného kopu stoper Martin Kříž a po samostatné akci nadvakrát dostal míč do sítě Miroslav Divácký.

Ve druhém poločase se na hřišti víc bojovalo a na šance byl opět lepší Tatran. Klid pro závěr mohl hostům zajistit především střídající Jan Čadílek. Skvělým pasem ho deset minut před koncem vyslal do velkého sóla Líznar, jenže místo nabízející se kličky brankáři přišla zbrklá nepřesná střela. Od potrestání pak zachránil hosty Řepka, když minutu před koncem reflexivně vyrazil gólovou hlavičku Matúše Šlehofera.

„Myslel jsem si, že druhý poločas bude z naší strany lepší, že budeme víc na míči a že to co nejdříve rozhodneme. Bohužel nechali jsme domácí až do poslední minuty žít v nějaké naději na vyrovnání. Výkon nebyl takový, jak bych si představoval pro úvodní zápasy krajského přeboru a určitě máme na čem pracovat. Na druhou stranu pohárová utkání jsou trochu jiná a my jsme sem jeli s tím, že chceme pohár přivést do Rousínova a získat ten dabl. Nebylo to sice úplně ono, ale nemůžu být nespokojený,“ dodal Boušek.