„Chtěl jsem, abychom v týdnu před reprezentační pauzou uhráli šest bodů, nebo aspoň čtyři, a postoupili v poháru. Takže ten bod je základ k tomu, abychom to splnili. Teď se musíme dobře nachystat na středu a hlavně na sobotní derby s Prostějovem,“ sdělil trenér Trousil bezprostředně po utkání v Třinci.

MOL Cup

2. kolo:

Tatran Všechovice

- MFK Vyškov

Středa 14. září, 16.30 hodin

Zítřejší soupeř jeho svěřenců je aktuálně na šestém místě tabulky vyrovnané divizní skupiny E. Ze šesti zápasů vyhrál jen jediné a jedno remizoval. Nastřílel sice 13 gólů, ale 18 jich inkasoval. V prvním pohárovém kole Všechovice přešly doma vítězstvím 2:0 přes Valašské Meziříčí. Vyškovští si postup přivezli výhrou 3:1 z Uherského Brodu a jako druhý tým tabulky druhé ligy jsou v zápase jsou jasným favoritem.

„V poháru dostanou šanci kluci, kteří na ni čekají a jsou svým způsobem naštvaní, že se nedostanou do nominace do mistráku. I když vím, že to není ideální poskládat tam třeba sedm kluků, kteří v základu nejsou, ale dostanou úkol postoupit. V poháru už ukázali, že jsou schopni do druhé ligy naskočit. Teď je nás 22, a to je dost, takže je to pro ně další příležitost. Je na každém, jak ji uchopí a naznačí nám, že můžou jít do základu pro druhou ligu,“ zdůraznil vyškovský lodivod.