Hanáci po vyřazení nesmutněli, hřiště opouštěli se vztyčenými hlavami. Zbrojovce se vyrovnali, ve druhé půli ji přimáčkli.

A pokud by sudí Batík uznal gól střídajícího Surynka v 88. minutě, mohlo být v Kroměříži ještě veseleji.

Takto jen slyšeli slova chvály, v hledišti seděli trenéři Uličný s Páníkem, bývalí reprezentanti Kuka s Grygerou i další fotbalové celebrity. Ti všichni ocenili sympatický výkon Hanáků, dál jde ale zvučnější protivník.

„Jediné, co mě mrzí je, že jsme museli absolvovat sto dvacet minut. Dopadlo to stejně jako před rokem proti Vítkovicím, kdy jsme taky remizovali a vypadli,“ povzdechl si kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Mužstvo právem chválil. „Už v přípravě jsme si ověřili, že se můžeme rovnat s kýmkoliv. Zápas byl kondičně i herně náročný. Brno sice přijelo bez některých hráčů, my jsme ale taky dali šanci klukům, co neměli takové vytížení. Celkově to byl oboustranně povedený zápas. Holt někdy vyhrává šťastnější,“ pravil Červenka.

Favoritovi patřil úvod střetnutí. Brno udeřilo hned ve 12. minutě. Po centru Texla z levé strany se hlavou trefil nepokrytý útočník Hladík.

Zbrojovka, které do Kroměříže přijela bez veteránů Zavadila a Řezníčka, byla dál herně lepší, tlačila se do zakončení. Rána Hladíka šla vedle, střelu Texla vytěsnil Lebánek.

Hanáci se dlouho nemohli pořádně prosadit, až přišla famózní rána Patrika Červenky po rohu Jelečka. Syn domácího trenéra se po načechraném centru opřel do míče a nekompromisní ranou z voleje do šibenice srovnal na 1:1.

„Úvod byl z naší strany rozpačitý. Než jsme si zvykli na tempo, chvíli to trvalo. Brno drželo výborně balon. Nám pomohl až vstřelený gól, který kluky uvolnil. Zjistili, že nemají co ztratit a mohou normálně hrát fotbal,“ uvedl Červenka.

„Postupem času jsme hru vyrovnali, byli nebezpeční. Zápas byl pěkný, měl tempo, náboj, šance, zvraty,“ pochvaloval si.

Kroměříž mohla hned po přestávce výsledek otočit, ale rána Sklenáře z trestného kopu skončila na břevnu!

Brňané znejistěli, ve druhé půli už nebyli tak dominantní. Měli taky šance, ale rovněž více práce s nadšeně hrajícími domácími, kteří mohli vedení překlopit na svoji stranu, ale hlavičku kapitána Cupáka zneškodnil Floder a dorážku Plecitého zblokoval jeden z hostujících hráčů.

V 88. minutě dal dokonce Surynek gól, radost ale utnul zdvižený praporek asistenta rozhodčího Hájka. Tohle bylo o fous!

Hosté těžkou chvíli přečkali a chvíli před koncem málem udeřili. Štepanovský ale mířil po centru Přichystala nad.

V prodloužení přiblížil hostu postupu Ševčík, odpor protivníka ale nezlomil. Hanáky vrátil do hry Houser, jenž poslal napínavý souboj do oblíbených penalt.

Loterie přisoudila postup Zbrojovce. I když Matula s Lacíkem postup ještě odmítli, stoper Kryštůfek třetí mečbol využil a poslal Brno do třetího kola.

„Prvních pět střelců jsem vybíral. Je škoda, že jsme Zbrojovku při penaltách nedostali pod tlak. Klukům ale nic nevyčítám, někdy to prostě nevyjde,“ ví mistr ázerbájdžánské ligy.

Hanáci nyní musí rychle přepnout, už v sobotu doma hostí Otrokovice. „Máme dost široký kádr, abychom to zvládli. Kluci síly najdou,“ věří Červenka.

MOL Cup, 2.kolo -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Zbrojovka Brno 2:3 na penalty (1:1, 2:2), 4:5 na pokutové kopy

Branky: 36. P. Červenka, 100. Houser - 12. Hladík, 95. Ševčík

Penaltový rozstřel: Houser 1:0, Čermák 1:1, Zavadil 2:1, Ševčík 2:2, Hapal 3:2, Štepanovský 3:3, Jeleček 4:3, Hlavica 4:4, Plecitý nedal, Matula nedal, Matoušek nedal, Lacík nedal, Vyhlíd nedal, Kryštůfek 4:5

Rozhodčí: Batík – Hájek, Černoevič (Vidlák)

Žluté karty: Červenka, Tiahlo, Matoušek, Houser – Kryštůfek, Přichystal

Diváci: 863

Kroměříž: Lebánek – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Lhotecký, Cupák (96. Vyhlíd), Novotný (56. Matoušek), Sklenář (56. Houser), P. Červenka (65. Plecitý) – Votava. Trenér: Červenka.

Brno: Floder – Bariš (46. Moravec), Kryštůfek, Hlavica, Lacík – Štepanovský, Texl (108. Endl), Ševčík, Fousek (46. Přichystal) – Sedlák (74. Čermák), Hladík (66. Matula). Trenér: Dostálek.