Nebýt zaváhání ve druhém kole s Vyškovem vedla by teď Dukla Praha tabulku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s pětibodovým náskokem. Aktuálně je ale v čele Vyškov o bod před Pražany a ve středu si to lídři druhé ligy rozdají na Julisce o postup do čtvrtfinále domácí pohárové soutěže MOL CUP.

Ilustrační. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

V lepším psychickém rozpoložení se může nacházet slavný pražský celek. V sobotu si přivezl všechny body z Prostějova, zatímco Vyškované překvapivě podlehli na domácím trávníku Opavě. Trenér Jan Kameník ale ujišťuje, že tým pojede do hlavního města připravený stoprocentně.

MOL CUP – 4. kolo:

FK Dukla Praha – MFK Vyškov

Středa 1. listopadu, 13.30 hodin, stadion Juliska.

Zítra se ještě hrají osmifinálové zápasy:

Liberec – Mladá Boleslav, Baník Ostrava – Zlín, Bohemians Praha – Sparta Praha.

Další dvojice jsou: Sigma Olomouc – Plzeň (16. 11.), České Budějovice – Jablonec (16.11),Velvary – Opava (17. 11.), Hradec Králové – Slavia Praha (6. 12).

„Opavu jsme si vyhodnotili naprosto v klidu. Zhruba tak, že nás soupeř dokázal potrestat svoji efektivitou v chování šestnáctce, kde my jsme se naopak nechovali správně. Jim vyšel úvod utkání a my jsme po střelné brance nedokázali udržet delší dobu stav 1:1 a vrátit se do utkání. Bohužel hned jsme zase inkasovali. Potom jsme sice drželi víc míč a snažili jsme se kombinovat, ale už jsme prostě nebyli schopni tu branku střelit. Takže jsme si to s hráči vyhodnotili a musíme se z toho poučit. Řekl bych, že máme štěstí, že hned hrajeme pohár, takže nad tím nemusíme dlouho přemýšlet,“ s úsměvem ujistil vyškovský lodivod.

V Praze jeho svěřenci na začátku podzimu vyhráli 4:2. Dukla určitě bude toužit po odvetě a bude mít ne jednu, ale hned dvě šance jim porážku oplatit. Za deset dnů po středečním osmifinále MOL CUP si soupeři dají repete v Drnovicích v posledním podzimním mistrovském utkání. Nabízí se tedy možnost určitého taktizování směrem k postupovým plánům obou klubů. Šéf vyškovské lavičky, ale zdůraznil, že takovým směrem se jeho myšlenky a příprava na zápas neubírají.

„Je to prostě další soupeř na naší cestě. Žádná výhoda pro ligu, že potom budeme hrát s Duklou o body, z toho nevyplývá. A jestli ano, tak je oboustranná. V tom směru, že se vzájemně trošku víc poznáme, protože od toho druhého kola každý z týmů ušel nějakou cestu. Já to jako výhodu tedy neberu, je to prostě soupeř, kterého chceme porazit a to utkání zvládnout,“ ujistil Kameník.

Pohárová klání obecně nabízejí trenérům možnost dám šanci hráčům ze širšího kádru, kteří se na trávník dostávají méně často. Kouč Vyškova sice připustil, že se sestava jeho týmu může od té opavské pozměnit, ovšem jak a zda vůbec k tomu přistoupí, to se uvidí až v nástupu do zápasu. Ten bude mít zítra výkop v půl druhé odpoledne.