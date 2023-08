Nejen středa bude tentokrát uprostřed týdne pohárová. V ní se bude hrát druhé kolo celostátního MOL Cupu a MFK Vyškov pojede k derby do Hodonína. Ještě dnes si to ale v Krajském poháru rozdají dva týmy z Vyškovska. Tatran Rousínov nastoupí doma proti Šlapanicích a FKD přivítá na svém stadionu v Drnovicích Olympii Ráječko.

Loni byla pohárová cesta Vyškova veleúspěšná. Po vyřazení prvoligových celků a Jablonce a Zlína, vždy 1:0 a dokonce na jejich trávnících, skončila až ve čtvrtfinále. Tehdy ještě svěřenci trenéra Jana Trousila na rozjetou Slavii Praha už nestačili.

MOL CUP

FK Hodonín – MFK Vyškov

Středa 9. srpna, 18.00 hodin, Stadion U Červených domků, ul. Josefa Suka

*

KRAJSKÝ POHÁR

Rousínov – Šlapanice

Úterý 8. srpna, 17.30 hodin

FKD – Ráječko

Úterý 8. srpna, 17.30 hodin v Drnovicích

Týmy z profesionálních soutěží jsou nasazeny přímo do druhého kola. Soupeř Vyškovanů Hodonín si v prvním poradil s FC Baťov 4:2, a také do derby asi půjde povzbuzený. V Moravskoslezské lize dokázal remizovat (1:1) na hřišti jednoho z největších kandidátů na postup FK Třinec.

„Třinec se hlásí k boji o postup, což v zápase potvrdil. Kluky musím pochválit, předvedli dobrý výkon. Připravili jsme se na soupeře velmi dobře, nechtěli jsme jej pustit do hry, to se nám dařilo. Byli jsme aktivní a kombinačně velmi silní. V první půli jsme byli nebezpečnější. Je to pro nás povzbuzení do další práce,“ byl spokojený hodonínský kouč Pavol Švantner.

Stejný přístup svých svěřenců slíbil i pro pohárový duel s Vyškovem.

„Pro náš klub je to událost, která se nemusí podařit každý rok. Vyškov je špička druhé ligy, věřím, že utkání bude pro celé Hodonínsko lákavé. Nemáme co ztratit, zkusíme eliminovat jejich kvalitní hráče a porveme se o postup,“ ujistil bývalý prvoligový brankář.

Vyškované v sobotu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE ve Vlašimi prakticky dvaadevadesát minut prohrávali a remízu zachránili z poslední akce pár vteřin před závěrečným hvizdem. Trenér Jan Kameník bývá k výkonům kritický i při vítězstvích, takže po první bodové ztrátě viděl nedostatků ve hře svého týmu víc. V pohárovém utkání je chce eliminovat.

„Chtěli jsme vyhrát, ale v kontextu celého utkání samozřejmě musíme ten bod brát. Hodonín hraje třetí ligu, ale tyhle zápasy jsou vždycky ošidné a my k tomu musíme přistoupit maximálně zodpovědně a budeme se na ně chystat stejně jako na každé mistrovské utkání. Tedy s přípravou, přístupem, prostě se vším. Musíme se soustředit na sebemenší detaily, protože tyhle zápasy bývají nebezpečné. V momentě, kdy se hráči přestanou koncentrovat, nebo kdyby něco podcenili, tak nás může i třetiligový soupeř potrestat,“ zdůraznil kouč MFK.

V případě postupu bude MFK Vyškov stejně jako ostatní úspěšné týmy vložen do osudí a po losu může opět narazit na prvoligového soupeře. Vybírat si nelze, ale přáním fanoušků bezesporu je vylosovat si domácí prostředí. Minulý pohárový ročník Vyškovští odehráli komplet na hřištích soupeřů.

V Krajském poháru Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno bude pro všechny týmy zápas prvního kola generálkou na jejich soutěže, které začínají o tomto víkendu. Rousínov měl hrát původně ve Šlapanicích, ale kluby si pořadatelství vyměnily. Se Šlapanicemi, které hrají o třídu níž je favoritem. Pro účastníka I. B třídy FKD bude start nejtradičnějšího klubu krajského přeboru Olympie Ráječko tak trochu malým fotbalovým svátkem a velkou herní prověrkou. Drnovičtí si právo hrát toto utkání vybojovali vítězství v předkole nad Slatinou 3:0.

Druhé kolo se bude hrát 6. září. Soupeři budou vylosováni s přihlédnutím k regionálnímu hledisku.