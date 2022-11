„Co se dá dělat, musíme to brát tak, jak to je. Prostě čtvrtý los a počtvrté jedeme ven… Samozřejmě jsme na ten samotný konec sezony chtěli hrát doma. Každopádně to aspoň není tak daleko, jako do Jablonce. Se Zlínem to bude prakticky pohárová odveta. Minulý rok jsme s nimi v Drnovicích hráli čtvrté kolo, teď páté. Vyřadili nás až v prodloužení, když to skončilo 1:1 a rozhodující gól jsme dostali někdy těsně před koncem prodloužení. Takže bez šancí určitě nejsme ani na jejich půdě,“ komentoval pohárový los trenér Vyškovanů Jan Trousil.