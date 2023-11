Z atraktivního osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu si postup mezi nejlepší osmičku vybojovala Dukla Praha. Druhý tým tabulky druhé ligy na domácím stadionu porazil druholigového lídra MFK Vyškov 3:1. Jednoznačně zlepšeným výkonem ve druhém poločase, kdy se čistým hattrickem blýsk Lukáš Buchvaldek.

MOL CUP - 4. kolo: Dukla Praha - MFK Vyškov 3:1. | Foto: Michal Málek

Buď oba trenéři nechtěli odhalit největší zbraně pro nadcházející vzájemný druholigový souboj o body, za deset dnů v Drnovicích, nebo prostě jen respektovali pohárovou »tradici«, že v mužstvech nastupují hráči, kteří v mistrovské soutěži nedostali tolik prostoru. Oproti poslednímu ligovému kolu byli v obou brankách jiní gólmani, v poli domácí Petr Rada udělal šest a Vyškovan Jan Kameník dokonce sedm změn.

MOL CUP – 4. kolo:

Dukla Praha – MFK Vyškov 3:1

Poločas: 0:1: Branky: 62., 71. a 74. (pen.) Buchvaldek – 38. Němeček. Rozhodčí: Klíma – Vlček, Hádek. ŽK: Ludvíček, Rada, Buchvaldek – Vintr, Mafwenta. Diváků: 580.

Do čtvrtfinále postupuje Dukla.

Dukla: F. Rada – Ullman, Hašek (51. Peterka), Holiš, Ludvíček – Douděra, Jeřábek, Špatenka (80. Moulis), Kozel (46. Hudec), Hrubeš (61. Buchvaldek) – Zeronik (61. Červenka). Trenér: Petr Rada.

Vyškov: Borek – Ilko (46. Souaré), Coulibaly, Sylla (77. Štěpánek), Němeček – Kanakimana (61. Eneme), Vintr (61. Mafwenta), Lahodný, Červeň – Diallo, Kamara (61. Metsoko). Trenér: Jan Kameník.

Vlastně i celý první poločas to vypadalo, že se soupeři hlavně testují. Hrálo se většinou mezi šestnáctkami, na hostující branku šla jediná přímá střela na domácí dvě. Jedna z nich ovšem našla cíl. Ve 38. minutě Bienvenue Kanakimana převzal kolmici Ondřeje Vintra do běhu na pravé křídlo a jeho skvělý přetažený centr uklidil zezadu nabíhající David Němeček bombou z voleje do branky. Její strážce Filip Rada neměl nárok.

Dukla měla blízko k vyrovnání minutu před přestávkou, kdy ze střední vzdálenosti napřáhl Roman Holiš a hosté měli štěstí, že tvrdá střela skončila po teči Coulibalyho těsně vedle levé tyče branky Jiřího Borka.

Do druhé půle nahradil v domácím dresu Davida Kozla Jiří Hudec a ve vyškovském Pavola Ilka Check Souaré. Nepříznivé skóre velelo domácím tlačit se do útoku. Z převahy si ale nějaké větší šance nevytvořili. V 62. minutě měl ovšem Borek krátké ruce na hlavičku Lukáše Buchvaldka, který v tu dobu nebyl na hřišti ani celou minutu. Po centru Martina Douděry hlavičkoval křížem, Borek si na míč sáhl, ale ten ještě po odrazu od zadní tyče skončil za brankovou čarou.

„Byl to stejný gól jako jsme inkasovali první dva doma s Opavou. Jednoznačně je to velká škoda, protože jsme se o těch situacích dost do detailu bavili a vysvětlovali jsme si je. Bohužel jsme to dneska zase nedokázali převést na to hřiště,“ posteskl si Kameník.

Za necelých deset minut bylo pro hosty ještě hůř a po další třech už bylo o osudu utkání rozhodnuto. Nejprve opět Buchvaldek vymetl trestným kopem ze dvaceti metrů šibenici vyškovské branky a opět s odrazem od levé tyčky. Prakticky po dalším protiútoku Dukly podrazil Coulibaly ve vlastním pokutovém území Buchvaldka a z nařízené penalty sám faulovaný hráč završil hattrick nechytatelnou střelou do šibenice.

„V prvním poločase jsme hráli poctivě do defenzivy a plnili jsme si věci, které jsme měli dělat. Do ofenzívy to bylo málo. Tam jsme si vytvořili možná jen jednu nebo dvě brankové příležitost. Jednu jsme proměnili. Ve druhém poločase jsme měli slabších deset minut, kdy jsme třikrát inkasovali. Postrádal jsem tam organizaci hry a nějaké uklidnění. Dost jsme ztráceli míče a tím pádem se to na nás valilo. A soupeř dokázal využít šance, které měl,“ konstatoval po utkání Kameník.

Hosté sice nesložili zbraně, ale už vůbec nepůsobili dojmem mužstva, které má síly na zvrat. Naopak čtyři minuty před koncem se domácí zlobili na rozhodčího, který jim neuznal čtvrtý a podle nich regulérní gól. Střelu Moulise měl Borek z domácího pohledu vyrážet za brankovou čarou. Hostům pak nebylo dáno ani výsledek korigovat. Lukáš Lahodný uvolnil do uličky Metsoka, kterému se podařilo míč prostrčit pod tělem vybíhajícího Rady, ale před brankovou čarou včas zasáhl Ullman.

„Podle průběhu jsme asi nebyli horším týmem, takže je to velké zklamání. Chtěli jsme postoupit dál a říct si o dalšího soupeře a další atraktivní zápas. Bohužel jsme o to přišli, protože to z naší strany bylo málo,“ připustil vyškovský lodivod.