Tento trend kdysi mnoho odborníků vesnickému ligovému klubu a jeho stadionu prorokovalo. Opravdu asi nebude ve světě moc klubů z nejnižší fotbalové kategorie, které o body hrají na prvoligovém stadionu. Jistě, od dob největší slávy fotbalu v obci se hodně změnilo. Tento tehdy zbrusu nový stánek užil své. Tahanice o vlastnictví, bez údržby samozřejmě provázené rychlým chátráním.

Dnes už je ovšem situace jiná. Stadion vlastní obec Drnovice, celý blok hlavní tribuny opravila a celé základní podlaží nyní znovu užívají fotbalisté. Nutno ovšem zdůraznit, že současný FKD o.s. nemá s posledním uživatelem FC Petra či FK Drnovice nic víc společného. Je to nový subjekt bez právní návaznosti.

„Na okresní přebor jsou u nás opravdu nadstandardní podmínky. Využíváme to v podstatě tak, jak to bylo v první lize. Hráči jsou v kabině, kde sedávalo drnovické prvoligové mužstvo. Jsou tu kabiny pro všechna družstva, máme tam i malou posilovnu a kancelář trenérů. Vlevo od hlavního vchodu jsou dvě kabiny pro hosty a ta větší je zachovaná i s nábytkem tak, jak byla v první lize. Ligový komfort tu mají rozhodčí. Z místnosti pro novináře je teď dílna s vchodem na hrací plochu. Jediné, co zatím nevyužíváme, je tělocvična, která je ve špatném stavu,“ sdělil předseda klubu Oldřich Jelínek.

Přestože následky nevyužívání sportoviště jsou někde ještě patrné, pro drnovické soupeře je zápas tady malým fotbalovým svátkem. Potvrzuje to muž zřejmě nejzasvěcenější, Pavel Holub. Dnešní předseda a trenér FK Pustiměř měl v horním patře kancelář.

„Srovnávat s původním stavem se to samozřejmě nedá, ale je vidět, že tu fotbalisté za podpory obce udělali obrovský kus práce. Když do kabiny hostů přijdou kluci z okresních klubů, málem tady bloudí. Pomalu abychom na sebe křičeli, když si chceme něco říct. A místo, abychom se bavili o taktice, řešíme, který sparťan se na tom kterém místě převlékal. (úsměv) Kvalitní trávník se tady udržoval po celou tu dobu. Samozřejmě, v lize, kdy se o něj starala parta lidí, to bylo trošičku jiné, ale pořád má nadstandardní úroveň a udržuje si prvoligové parametry,“ potvrdil někdejší ligový klubový sekretář.

Obec Drnovice koupila stadion na podzim roku 2017 za osm milionů korun. V horních opravných patrech jsou místnosti k pronájmu a především vhodné jako kanceláře. Největším oříškem tak byla protější podmáčená tribuna B (naproti hlavní tribuny), kde by náklady na opravy nebyly adekvátní jejímu dalšímu využití.

„I demolice vyjde draze. Máme na ni dvě nabídky, obě kolem pěti milionů korun. Ještě jsme o tom ale nerozhodli a v rozpočtu na letošní rok s tím ani nepočítáme,“ informoval drnovický místostarosta Jiří Dvořák.

Také podzimní část okresního přeboru Vyškovska byla kvůli pandemii Covidu-19 předčasně ukončena. Po devíti kolech. Právě v tom devátém muži FKD promarnili šanci přezimovat na čele tabulky, když na tom svém ligovém trávníku podlehli předposledním Velešovicím 0:1. Pro hosty to bylo vůbec první vítězství, které Drnovické sesadilo až na čtvrtou příčku s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Křenovice a druhé Brankovice.

„To víte, že mě to mrzí. Vlastně už třináct let vychováváme mládež a mančaft máme postavený na svých odchovancích. Mládež hraje v krajských soutěžích, takže bychom si představovali adekvátní návaznost. To znamená, že i muži budou hrát krajskou soutěž, třeba i tu nejnižší. Je pro mě zklamáním, že se to zatím nedaří,“ podotkl Jelínek.

Po znovuobnovení fotbalu v obci se nový klub FKD po sérii postupů ze IV. třídy do I. B třídy dostal, ale po roce hned sestoupil.