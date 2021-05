Očekávání od valné hromady jsou skutečně veliká. Je to opravdu tak radikální?

Připomínám, že se bude volit nový předseda a celé vedení svazu a věříme, že to přinese změny k lepšímu. Je potřeba zlepšit komunikaci s nejnižšími složkami, jako jsou krajské a okresní fotbalové svazy. Nebudu se vyjadřovat ke kauze „Berbr“, nebo několikrát omílané „Dezifenci“, protože do toho pořádně nevidím. Svůj názor na to mám a pokud má někdo z těchto zainteresovaných lidí alespoň trochu hrdosti, měl by fotbal opustit.

Jsou konkrétní případy, kdy to směrem shora dolů skřípalo?

Jistě, ale připomenu jen ty z poslední doby. Zklamala mě malá aktivita FAČRu k návratu zejména dětí ke sportu. Chápu, že epidemiologická situace není ideální, ale i vzhledem k tomu, že téměř každý je ve škole, resp. v zaměstnání, testovaný, je riziko ve venkovních prostorech minimální. Každý čekal, že když se rozvolňuje, otevírají se školy, zahrádky restaurací a podobně, tak sport bude na řadě mezi prvními. Sice se zvýšily možné počty na hřišti, ale pořád není dovoleno využití kabin a sociálních zařízení, což absolutně nechápu!

Valné hromadě předcházela obdobná jednání v okresech a krajích. Shrňte, jak to dopadlo na Vyškovsku.

Po volbě nového výkonného výboru jsme si jasně všichni stanovili svoje pole působnosti a úkoly. Hlavní osobou na svazu zůstává jako sekretář Zdeněk Jelínek, který dlouhodobě poskytuje klubům perfektní servis. Místopředsedou byl jednohlasně zvolen Jaroslav Andrla, který si vzal pod svá křídla Sportovně-technickou komisi. Martin Šebela se stal díky svým dlouholetým zkušenostem s mládeží gestorem Komise mládeže a bude spolupracovat s předsedou Komise mládeže trenérsko-metodické komise Petrem Kalouskem. Marek Podaný, jakožto ligový rozhodčí, si vzal pod patronát Komisi rozhodčích, kde je nově předseda Michal Jelínek. A konečně Miroslav Přibyl by měl být takovým styčným člověkem pro Slavkovsko, které v minulosti zůstávalo opomíjeno. Zmíním ještě nového předsedu Disciplinární komise Petra Uhlíře, který se již velice osvědčil jako člen této komise a jsem velmi rád, že naši nabídku přijal. Nebudu tady jmenovat všechny členy komisí, ale chtěl bych všem poděkovat za to, s jakým elánem se pustili do práce. Věřím, že se nám povede okresní fotbal posunout dopředu.

Prošel podobnou očistou i Výkonný výbor Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno?

Výkonný výbor se v podstatě nezměnil. Z mého pohledu to nebylo ani potřeba. V minulém období spolupráce mezi ním a OFS Vyškov fungovala na jedničku. I když v něm nemáme zastoupení, nemohu říct, že bychom byli nějak opomíjeni. Na každý výkonný výbor jsme zváni, takže máme informace stejné jako ostatní. Myslím, že jsme celý kraj naladěni na stejnou notu a držíme za jeden provaz, což je důležité.

Jedním z vašich prvních úkolů, a zrovna ne moc příjemným, bylo ukončení soutěží. Bylo to nutné?

Toto téma se vehementně řešilo celý duben. Každý okres či kraj měl možnost na toto říct svůj názor. Většina okresů se přikláněla k ukončení soutěží, protože nebyla zaručena regulérnost. V tomto jsme se shodli, jak u nás na OFS, tak i na JmKFS. Je to hrozné, že dva roky po sobě nejsou dohrané soutěže a bojím se, že to výrazně pocítíme v následujících letech…

Co chystáte na dobu po úplném uvolnění podmínek pro sportování?

Plánovat něco v současné době je velká loterie. Spíše vyčkáváme, co bude. Nikdo zatím nedokáže zaručit, kdy bude vše uvolněno. Osobně si myslím, že je teď velice důležité, aby i ty nejmenší kluby začaly trénovat a začaly se připravovat na nový soutěžní ročník. Pro některé to nebude lehké a už nyní máme indicie, že někde se pokračovat nebude.

V jaké fázi je tedy příprava nového soutěžního ročníku?

Chce se říct, že je v plném proudu. V první fázi monitorujeme zájem klubů o soutěže mládeže, abychom si udělali nějakou představu o formátu a případně jim dokázali nabídnout nějakou alternativu, jako jsme to udělali loni u dorostu. Tam jsme doufali a vlastně pořád doufáme, že se nám podaří vrátit na okres plnohodnotnou dorosteneckou soutěž. Doufáme také, že úbytek mužstev bude co nejmenší. Minulý rok jsme měli také velké obavy, které se však nenaplnily. Začátek je předběžně naplánovaný na víkend sedmého a osmého srpna. Loni jsme začínali o týden později jako krajské soutěže a málem se nám to kvůli covidu vymstilo, takže letos bychom chtěli začít stejně.

A další plány?

Nejdůležitější věcí pro všechny je, aby se nejen zdárně rozjel nový soutěžní ročník, ale také aby se dohrál. Sice to není v naší moci, ale musíme pro to udělat všichni maximum. Pokud nám epidemiologická situace dovolí, tak chceme v létě opět uspořádat kemp mládeže, který je v plánu opět v Komořanech. Patrony jsou letos hráčka Slovácka Nela Krejčířová a hráč Liberce Michal Sadílek. Pokračovat také bude výběr dívek, ze kterého bychom chtěli v budoucnu za spolupráce okresních klubů vytvořit mužstvo dívek, které by hrálo regulérní soutěž. Hlavním cílem, jak jsem naznačil, je pak opětovné vrácení plnohodnotné dorostenecké soutěže na okresní úroveň. Musíme také řešit problém rozhodčích, kde by se měla zase spouštět náborová kampaň. Novinkou na našem okrese bude také „dotační poradce“ pro kluby. V tomto směru se nám nabídl člen komise mládeže Pavel Čáslava z Křenovic. V případě vypsání nových dotačních programů by měl být klubům nápomocen, aby kluby na dotace dosáhly a mohly se dále rozvíjet. Myslím, že toto bude pro všechny velice zajímavé a Pavlovi za toto velice děkuji! Pokračovat určitě budeme i s propagací okresního fotbalu na sociálních sítích, protože si myslím, že je velice důležité, aby byly kluby i širší veřejnost maximálně informované.

Městský fotbalový klub Vyškov bude od léta hrát druhou ligu. Má to nějaký praktický význam pro okresní fotbal?

Stoprocentně a osobně mě velice těší, že fotbalisté Vyškova dostali nabídku postoupit do druhé ligy a že ji přijali. Může to být jedině plus pro celý region i pro rozvoj mládeže nejen přímo ve Vyškově. Trochu mě ale mrzí, že se s největší pravděpodobností nebude hrát ve Vyškově, ale v Drnovicích. Pokud by se však jednalo o přechodné období a město Vyškov podpořilo úpravy stadionu k získání licence do Vyškova, tak si myslím, že je to pro fotbal u nás velká šance. Věřím, že se tady podaří poskládat konkurenceschopné mužstvo a ve druhé lize nebude hrát druhé housle. Důležité ale je, aby se do mužského týmu začali zapracovávat talentovaní odchovanci. To je totiž cesta jak děti udržet u fotbalu. Musí vidět šanci, a to je bude motivovat.

Vypadá to, že přes tohle nelehké období zůstáváte optimistou…

Ano a chtěl bych poděkovat všem dobrovolným funkcionářům, kteří se nejen na vyškovském okrese pohybují kolem fotbalu a dávají mu přednost před svým volným časem. Bez těchto lidí by fotbal nebyl. Oni nepotřebují nás, ale my potřebujeme je, a proto se jim jako jejich servisní organizace musíme snažit vyjít maximálně vstříc. Věřím, že se už blýská na lepší časy a my si budeme konečně moci zahrát náš milovaný fotbal.