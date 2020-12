Jaký je váš nejsilnější sportovní zážitek v roce 2020?

V roce 2020 nebylo moc možností užít si jakýkoliv ze sportů. Zůstali jsme o spoustu akcí ochuzeni. Je ale jedna akce, která mi udělala obrovskou radost, a to byl letní kemp mládeže, který jsme v létě pořádali ve fotbalovém areálu v Komořanech. Ta radost a nadšení dětí byly nepopsatelné.

Zaujal vás nějaký sportovec z Vyškovska nebo s kořeny na Vyškovsku?

Nemám moc času sledovat jiné sporty než je fotbal. Tady mě udivuje neúnavný Milan Petržela, který je i v sedmatřiceti letech klíčovým hráčem prvoligového Slovácka. Ještě mám pak jedno jméno a i když tito lidé nejsou přímo sportovci, tak se velmi cením ligového rozhodčího Marka Podaného. On celý svůj život obětoval svojí kariéře. Opravdu si ji vydřel a teď sklízí ovoce. Držím mu moc palce.

Setkal jste se s činem, který zůstal utajený, ale zasloužil by si cenu fair-play?

Na jaře nás všechny postihla pandemie Covid-19. Byli jsme všichni rádi, že bylo možné opět hrát soutěže. Byla otázka času, kdy se Covid-19 vyskytne i mezi hráči u nás na okrese. Vážím si, že i v této nelehké době se žádný z klubů nesnažil zneužít absence hráčů u soupeře a vždy vyhověl případné žádosti o odklad na vhodnější termín. Asi to není na cenu fair-play, ale určitě mě to potěšilo.

Jaký mimosportovní zážitek si budete připomínat?

V roce 2020 není vážně nic, na co budu výrazně vzpomínat. Lepší by bylo spíše zapomenout. Doufám, že příští rok bude daleko lepší po stránce soukromé, pracovní i sportovní.

Na který sportovní a osobní vrchol se těšíte v roce 2021?

Po stránce sportovní se těším zejména na to jak bude možné vyběhnout na hřiště a hrát soutěže. Letos to bylo totiž hlavně o byrokracii, a to není úplně můj šálek kávy. Pokud epidemiologická situace dovolí, tak to bude na jaře celkem fičák. Vrcholem celé sezony by pak mělo být fotbalové EURO. Žádné osobní cíle si na rok 2021 zatím nedávám. Pořád je před námi spousta akcí, které bychom rádi realizovali, ale nikdo vlastně nevíme, jestli to bude možné. Mám spíš takové přání. Buďme všichni zdraví, to je totiž to důležitější, než cokoliv jiného. Věřte mi, že vím o čem mluvím… Musíme věřit, že bude lépe po všech stránkách.