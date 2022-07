Začalo to ale tradičně. Po třech kolech měl Tatran v tabulce jen jeden bod? Jak jste to tehdy prožíval?

Uvědomoval jsem si, jak těžké to pro mě a nově poskládáný tým bude. Ale věřil jsem, že tím, jak kluci byli poctiví v tréninku, že se to zlomí a budeme schopni hrát důstojnou roli. Nemyslím si však, že zlomem byl zápas s Boskovicemi doma. To bylo důležité vítězství z pohledu získání tří bodů, ale poté jsme dostali čtyřku v Bystrci, a to byl ten impuls, že musíme jinak. Pomohlo nám v týdnu pohárové utkání ve Slatině. Asi tento týden považuji za zlom. Díky tomu se nám podařilo v sezoně uspět.

Co hlavně je za tak výrazným zlepšením?

Já vidím hlavně přístup hráčů k tréninkům. Po nějaké době jsme trénovali ve velkém počtu. Samozřejmě také ve zlepšení klima v kabině. Zformovala se parta, která si za něčím jde a chce něčeho dosáhnout.

TJ Tatran Rousínov

Krajský přebor - letní příprava

7. 7. Zahájení (trénink 17.30)

16. 7. Rousínov – Čechovice (17.30 Slavíkovice)

23. 7. Rousínov – MSK Břeclav (10.30 Rousínov)

30. 7. Rousínov – Bzenec, MOL Cup (17.00 Rousínov)

6. 8. ŠK Vrakuňa (Slov.) – Rousínov (17.30 Vrakuňa)

Byla třeba i nějaká materiální motivace?

Podmínky tady všichni máme nadstandardní na tuto soutěž, ať už se to týká vybavení, nové kabiny, možnosti rehabilitace… Vlastně nám díky vedení vůbec nic nechybí a myslím si, že i to přispělo k tomu, že po doplnění v zimní přípravě vznikla skvělá parta, která si tady toho všeho váží a chce to vracet svým přístupem a výkony na hřišti.

Chtěl byste zmínit podíl na úspěchu u některých konkrétních hráčů?

Měl jsem kádr osmnácti lidí, ale bohužel během prvních dvou kol jsme přišli o dva hráče, kteří museli podstoupit operaci kolene. A to Handlíř a Němec. Tím se nám to zkomplikovalo hned na začátku a po výborné zimní přípravě. Ale měli jsme pak neskutečných pět kol a musím pochválit celé mužstvo za vstup do jarní poloviny. Díky tomu se nám podařilo jít za naším cílem. Pak ale přišla opět facka od Bystrce, tentokrát doma, ale i z toho se mančaft dostal. Kluci souhlasili se soustředěním před dvojzápasem v Krumvíři, (hrálo se i jako pohárové, pozn. red.) a i to svědčí o tom, jak moc tento tým chtěl. Nechce se mně hledat hráče, kteří vyčnívali, měli jsme to postavené na tom, že chceme působit jako mužstvo a každý měl svoji roli, kterou si plnil. Samozřejmě doplnění v zimě nám vyšlo neskutečně, kluci zapadli a byli posilami. A stálice jako Rozehnal, Divácký nebo Novotný si drželi vysoký standard. Ještě bych chtěl zmínit naši výbornou brankářskou dvojici tvořenou ze zkušeného Řepky a na jaře výborně chytajícího Kopřivy.

Který zápas považujete za nejvydařenější a naopak, na který byste nejraději zapomněl?

Za nejlepší zápas v soutěži považuji domácí výhru nad Kuřimí. Tím, že jsme si dali za cíl uspět i v poháru, tak určitě i dvojzápas v Krumvíři. Pro mě osobně nejvíc TOP zápasy jsou ty pohárové. V Bystrci jsme dokázali odčinit dvě vysoké porážky z přeboru a postoupit do finále. To byl myslím pro každého z nás vrchol sezony. Finále v Drnovicích proti silné Kuřimi, před velkou návštěvou a my ho výborně zvládli. Byl to neskutečný zážitek a myslím i úspěch pro celý klub, že jsme ten pohár zvedli nad hlavu my.

Jakou největší zkušenost přinesl závěr soutěže, kdy jste měsíc hráli v anglickém rytmu?

Poslední měsíc jsme vážně hráli středa – sobota. Bylo to strašně náročné a po krátké době, kdy jsme si vybrali pokles formy a fakt nám to nešlo. Třeba Moravská Slavia nebo Ivančice. Ale pak jsme najeli na vítěznou vlnu a od vítězství v poháru jsme už neprohráli. Stálo to hodně sil, ale myslím, že se to vyplatilo. I když bedna nám utekla, tak stanovený cíl jsme splnili nad očekávání. Už teď vím, že bude strašně těžké navázat na tak úspěšnou sezonu v novém ročníku.

Může letošní čtvrté místo navádět třeba myšlenky na postup?

Cíle budou stále stejné, úspěšně reprezentovat klub v soutěžích, které teď budeme hrát. Čeká nás MOL Cup, jedeme do Bratislavy na superpohár, budeme opět chtít uspět v Jihomoravském krajském poháru a v soutěži opět hrát fotbal, který bude diváky bavit. Znovu se budeme chtít dostat do té TOP 5.