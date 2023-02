MOL Cup - čtvrtfinále:

SK Slavia Praha – MFK Vyškov

Středa 1. března, 18.00 hodin, Fortuna Arena, Praha 10-Vršovice.

„S Jíchym (druhý brankář MFK Filip Jícha, pozn. red.) jsme celou přípravu prakticky nevěděli, kdo tam půjde. Bylo to otevřené, moc jsem nečekal, že to budu já. Zhruba nějaké dva dny zpátky jsme se to dověděli od trenéra. Ale před tím to asi byla spíš otázka, jestli vůbec budu mít možnost chytat. Jestli mně to Slavia dovolí, nebo ne. Slavia mi to dovolila a jsem za to moc rád. Pak už to bylo jenom na tom, jestli se trenér rozhodne pro mě, nebo pro Filipa,“ naznačil Kinský, co předcházelo nominaci na zápas.

Nějaké extra úkoly od trenéra Jana Trousila prý nedostal. Oznámil mu, že bude chytat a pokyny byly běžné jako před každým zápasem. Nicméně to pro mladého slavistu to bude výjimečný den, proti áčku svého mateřského klubu bude chytat poprvé v životě!

„Jo jo jo, určitě těším. Celou tu přípravu jsme se o tom s klukama bavili, že ten zápas bude moc hezký, bude tam určitě skvělá atmosféra, proti nám nejlepší tým Česku, hezký stadion, perfektní trávník, podpora fanoušků. Každý, kdo tenhle sport děláme, si takový zápas chceme zahrát,“ nebránil se emocím.

Sestava Slavie pro pohárový duel se dá odhadnout velice obtížně. Určitě ale dostanou příležitost i někteří „dravci“ z lavičky. Mladý talent si s tím hlavu neláme a ujistil, že nemá konkrétní přání, proti komu by si rád zachytal.

„To neřeším, všichni ti hráči jsou kvalitní a kdo nastoupí, to mě moc nezajímá. Připravím se na všechny. Samozřejmě nějaké informace o klukách mám, nějaké si sezbírám a samozřejmě budu chtít být co nejlíp připravený. Čím víc informací člověk má, tím lépe dokáže reagovat na vzniklé situace, anebo mu pomůže odhadovat, co se stát může,“ komentoval svoji přípravu.

Vyškované jsou černým koněm současného MOL Cupu. Na své cestě už vyřadili prvoligové soupeře z Jablonce nad Nisou a Zlína. Kinský si nemyslí, že překvapením je tím pádem už konec…

„Vetší kvalita je samozřejmě na straně Slavie. Doma má neskutečnou bilanci, řekl bych, že za posledních deset zápasů třeba šestkrát vyhrála šest nebo i sedm nula. Tu kvalitu doma mají, ale teď je to jen o jednom zápase. Určitě tam pojedeme s odhodláním uspět, protože pokud bychom tam šli jenom s tím, že budeme jen bránit, tak bychom tam mohli klidně dostat i desítku. Takže se na to maximálně připravíme a jak to dopadne, uvidíme po zápase. Jedeme tam s odhodláním bojovat a zároveň si zápas užít,“ napovídá, že zápas je pro něj otevřená záležitost.