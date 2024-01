Herní část zimní přípravy na jarní boje ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE rozehráli fotbalisté MFK Vyškov vítězstvím. Podzimní lídr druhé české ligy porazil účastníka a devátý tým podzimní tabulky nejvyšší slovenské soutěže FK Skalica na jeho umělém trávníku 1:0.

Ilustrační. | Foto: Michal Málek

Zápas rozhodla přesná hlavička stopera Abdoulaye Sylly čtyři minuty před poločasovou přestávkou. Na center Davida Kršky z rohového kopu si naběhl k bližší tyči a obloučkem míč prodloužil za vzdálenější.

„Zápas víceméně naplnil naše očekávání. Především to byl kvalitní soupeř z první slovenské ligy. My jsme zátěž rozložili na všechny hráče, většina odehrála polovinu, někteří o něco víc. V prvním poločase se nám věci dařily trošku víc, ve druhém jsme častěji ztráceli míče a neudrželi jsme balón tolik pod kontrolou. Nicméně jsme si vyzkoušeli věci, které se nám budou hodit a získali jsme do další práce cenný materiál,“ stručně zhodnotil zápas trenér Vyškova Jan Kameník.

Příprava:

MFK Skalica – MFK Vyškov 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 41. Sylla. Hráno na UT ve Skalici.

Vyškov: Borek (46. Stejskal) – Ilko, Štěpánek, Sylla, Němeček – Schön, Krška, Lahodný, Moučka, Diallo – Metsoko.

V poločase a v průběhu utkání dále střídali: Kayondo, Straalman, Kanakimana, Nghabo, Fomba, Svoboda, Červeň, Williams, Omar, Delferriere. Trenér: Jan Kameník.

Pro oba týmy to byla první herní prověrka a v podstatě z ní nevyšly špatně. Zápas měl solidní úroveň a vyrovnaný průběh, ale Vyškovští se přece jen trochu častěji dostávali do střeleckých pozic. Ve třicáté čtvrté minutě jednu z nich využil Amidou Diallo. Zaběhl si na dlouhý pas za obranu, krásně si zpracoval míč na prsa a z první jej poslal do bližší šibenice. Bohužel pomezní rozhodčí viděl Vyškovana v postavení mimo hru.

Do druhé půle oba trenéři výrazně obměnili sestavy. Obrázek hry se ale v úvodu moc nezměnil. Aktivnější v koncovce zase byli hlavně hosté, ale zakončovali slabě nebo nepřesně. Domácí nakopla 56. minuta, když se po kombinaci dostal do blízkosti Jana Stejskala Alex Sobczyk a vyškovský gólman musel reflexivně u levé tyče vykopávat míč nohou.

V samém závěru se domácí hodně snažili o vyrovnání, ale jejich akce končily převážně sraženými střelami nebo přihrávkami na rohové kopy. Z jejich série nic nevytěžili. Velkou šanci ovšem měl 81. minutě Daniel Smékal, když zblízka trefil dobře postaveného vyškovského brankáře.

Hosté se z tlaku Skalice v posledních desetiminutovce dokázali dostávat rychlými brejky a pár vteřin před koncem mohli navýšit vítězství. V pokutovém území domácích se parádně uvolnil Antonín Svoboda, ale skalický gólman jeho dělovku pod břevno dokázal na poslední chvíli vystrčit na roh.

V Kameníkově sestavě se už objevily nové tváře. Mj. obránce Aziz Kayondo z Ugandy a útočník z Mali Issa Fomba. Oba působili ve španělském Leganés. Přes Líšeň přišel odchovanec Zbrojovky Antonín Svoboda. Kouč logicky nechtěl po jednom utkání nováčky konkrétně hodnotit.

„Byl to první zápas, ale musím pochválit všechny kluky, kteří nastoupili, protože to dobře odpracovali. Některé věci se samozřejmě podařily trochu víc, některé méně, ale byla tam energie a hlavně naskočili nám do toho noví hráči, kteří se s mužstvem a klubem teprve seznamují. Takže ještě jednou říkám, že zápas splnil svůj účel,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Už středu 17. ledna jeho svěřence prověří další slovenský soupeř. Tentokrát historicky nejúspěšnější klub našich východních sousedů Slovan Bratislava. Hrát se bude od 12.00 hodin v tréninkovém centru v Brně-Brněnských Ivanovicích.