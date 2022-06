V době prvoligové éry Petry Drnovice byl jejím nejlepším střelcem a fanoušci, kterých se na oslavách devadesátin sešlo skoro dva a půl tisíce, na něj rozhodně nezapomněli. Jeho dres se po zápase týmů Petry a Boby Brno z devadesátých let dražil jako první. A nasadil laťku hodně vysoko. Jeho fanoušek si jej odnesl za 6 500 korun.

„Je to krásné a příjemné, že si mě tady ještě lidé pamatují. Akce je perfektní, hodně lidí, plná tribuna připomněla bývalé časy. A ta dražba dresu? Nepamatuju si, že by se někde něco mého dražilo. Takže tohle je premiéra a ta částka je tedy asi i rekord. A moc mě těší, že peníze půjdou na charitu,“ chválil nápad pořadatelů. Výtěžek aukce třinácti dresů vynesl přes 80 000 korun, které dostanou děti nedávno tragicky zesnulého brankáře Martina Šustra.

Organizátoři oslav obeslali všechny dostupné hráče, kteří prošli klubem, a byli za to odměněni počtem, který hned tak někdo nepřekoná. Na hrací ploše se v modrých dresech FC Petra pohybovalo 38 fotbalistů. Další pobývali v civilu v ochozech. Spolu s bývalými hráči Boby Brno a aktéry hvězdného předzápasu - Drnovice od druhé ligy níž verz. Internacionálové československé a české ligy - se oslav zúčastnila více než stovka prvoligových veteránů. A měli na co vzpomínat…

„V sobotu jsme se na srazu v Kroměříži setkali členové Klubu ligových kanonýrů. Někteří jsou i tady, ale někoho jsem fakt dlouho neviděl. Proti spoustě z nich jsem hrál a tady jsou i o dost mladší kluci, někteří i o dvacet let… Ale stejně je to pěkné, že sem tolik lidí přijelo. A co se mně tady třeba vybavilo? Třeba můj výstavní zápas, kdy jsem tady dal stý ligový gól. Je to taková perlička. Svůj první v lize jsem dal v Chebu a v Drnovicích Chebu stý. To asi bylo to nejemotivnější utkání, ale těch krásných zápasů samozřejmě bylo mnohem víc,“ zavzpomínal se 153 góly člen zmíněného Klubu ligových kanonýrů. Z nich padesát dal v drnovickém dresu.

Drulákovo jméno je samozřejmě spojováno i se Sigmou Olomouc. Mimochodem, jako jediný český fotbalista je historicky nejlepším střelcem dvou klubů. V Sigmě je na prvním místě se 62 góly. Ani na jejich zápasech ho ale neuvidíte.

Oslavy hvězd, dík amatérům a zasloužilým lidem. I mimořádná charita

„Já už na fotbaly fakt nechodím. Ani v Olomouci, a to bydlím pět minut chůze od stadionu. Prostě mě to už neláká. Ale to neznamená, že důležité věci kolem fotbalu nevnímám. Že Vyškov postoupil do druhé ligy, to jsem samozřejmě zaznamenal. A v této souvislosti se zase připomněly někdejší Drnovice. Jenže říkat, že by si zasloužily nějakou vyšší soutěž je určitě zbytečné. Ta doba už je pryč. Zaplať panbůh, že je tady aspoň ta druhá liga a lidi se zase můžou bavit kvalitním fotbalem,“ uzavřel Drulák tohle minipovídání.