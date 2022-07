„Každá výhra těší, obzvláště když je s nulou, ale v téhle fázi jde především o kondiční stránku, výsledky v přípravě nejsou důležité. Sestava rotuje, mixuje se, proto je mi to celkem jedno,“ vysvětluje zlínský trenér Jan Jelínek.

Uprostřed týdne postrádal hned osm borců z kádru. Kromě dlouhodobých marodů Tkáče, Hlouška či Hlinky domácím z různých důvodů scházeli také brankář Rakovan, středopolař Hrubý, obránce Cedidla nebo mladíci Hrdlička s Hellebrandem. Novými tvářemi zůstávají Didiba s navrátilcem Bartošákem. Další posily klub shání.

Přípravný fotbal:

FC Trinity Zlín

– MFK Vyškov 3:0 (2:0)

Branky: 28. Jawo, 31. Fantiš, 89. Chwaszcz. Rozhodčí: Volek – Podaný, Dohnálek. Diváci: 200.

Zlín 1. poločas: Bachůrek - Fillo, Kolář (28. Simerský), Procházka, Bartošák - Drame (28. Reiter), Didiba, Janetzký, Číž (28. Jawo) – Bobčík, Fantiš.

2. poločas: Dostál – Reiter, Procházka (46. Kolář), Simerský, Číž - Jawo, Fantiš (46. Bobčík), Kulíšek, Vukadinović, Drame – Chwaszcz.

„Trh je pořád otevřený. Nějaké varianty řešíme, ale nebudu to specifikovat,“ mlčí Jelínek. Dál pracuje se stávajícím kádrem. „A připravujeme se na ligu,“ opakuje.

Proti Vyškovu Zlínu patřil hlavně první poločas, po prostřídání a změně stran už to bylo ze strany favorita horší.

„První půlka se mi líbila víc než druhá,“ přiznává domácí kouč. „Měli jsme v ní hru víc pod kontrolou, byť bych si představoval ještě lepší akce v poslední třetině hřiště. Sice jsme kombinovali, ale do šestnáctky bychom se měli tlačit daleko víc,“ líčí.

Ševci si stejně jako minule proti Karviné vypomohli standardní situací. Skóre otevřel po rohovém kopu Jawo, jenž přišel do hry společně se Simerským a Reiterem těsně před rozehráním standardní situace. Gambijský forvard umístil centr Bartošáka přesně do sítě.

Vzápětí využil nepozornost v soupeřově defenzivě dorážející Fantiš, který zakončil spolupráci Janetzkého s Didibou. Hostům protesty nepomohly. „Byl to sporný moment. Kluci si mysleli, že jde o ofsajd a přestali hrát,“ vysvětluje Trousil.

Vyškov se ve druhé půli zlepšil, začal rovněž hrozit. V zakončení se ale soužil. Proti Dostálovi neuspěl Moučka, Dani Lual mířil do boční sítě. Odpor houževnatého protivníka definitivně zlomil další přesnou hlavičkou Chwaszcz, jehož na začátku druhé půle v jasné šanci vychytal gólman Jícha.

„Ve druhé půli se hra vyrovnala. Vyškov se dostával taky k nám do šestnáctky. Kluky chválím za návraty, že jsme to vzadu udrželi s nulou, ale kombinace nám až na nějaké tři slušné akce ve druhé půli vázla. Z naší strany už to bylo slabší,“ uznal Jelínek.

Jeho protějšek byl naopak s druhou částí spokojený. „Mám velkou radost z toho, co kluci předvedli po změně stran. Ukázalo nám to, jakým směrem chceme jít a ve druhé lize se prezentovat,“ uvedl Trousil.

„Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem. Měli jsme daleko víc šancí, všeho. Mrzí mě, že jsme situace nevyřešili do gólu a v závěru si nechali dát zbytečný třetí gól,“ přidal zklamaně.

Porážka o tři branky mu vadila. „Výsledek není dobrý. Asi úplně neodpovídá tomu, co bylo na hřišti,“ myslí si hostující kouč.

Fotbalisté Zlína v dalším přípravném duelu vyzvou slovenský Trenčín. Na Vršavě se hraje od jedenácti hodin.

V pondělí pak ševci odjíždějí na pětidenní soustředí do Velkých Karlovic. Vyškovští se naopak v neděli vrátili z Velkých Losin, kde se chystali po vítězném utkání v Olomouci.