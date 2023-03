Lze pak polemizovat s tím jestli pak Slavia zvolnila tempo, nebo že se Vyškovští přece probrali z úvodního respektu, že to nakonec skončilo v podstatě jejich přijatelnou porážkou 0:4. Mimochodem, jakou si ze Slavie odvážejí i renomovaní prvoligoví soupeři … V každém případě shoda panovala v tom, že rozhodl právě vstup do zápasu.

„Rozhodl přístup na začátku utkání. Tam se lámal celý pohárový chleba. Vyškov přijel s větším respektem, protože ten tým velmi dobře známe, víme, co dokáží. Mají skvělé hráče, trenéra i gólmana. O jejich výkonu vypovídá až situace po tom třetím gólu do konce poločasu, tak se prezentují ve druhé lize a ostatních pohárových zápasech a dokázali nás i potrápit. Pochvala našim hráčům za přístup v začátku utkání, který rozhodl o výsledku zápasu,“ našel na hře soupeř pozitiva asistent trenéra Slavie Trpišovského Jaroslav Köstl.

Obměněná sestava propadla a Zbrojovka v poháru končí. Vyškov v Edenu nestačil

Vyškovský trenér Jan Trousil ujistil, že si sice zápas s hráči proberou, aby viděli ten rozdíl prakticky ve všech herních činnostech, ale že z nějakých třeba slabších výkonů žádné závěry dělat nebude. Naopak vtipně poznamenal, že jeho svěřenci měli v Edenu v podstatě kvalitní intervalový běžecký trénink, jaký mívají v programu středečního tréninku.

„Pro nás pro všechny, pro mě, pro hráče i vedení to byla obrovská vysoká škola fotbalová, ale jsem rád že jsme ji absolvovali. Protože prakticky kromě Michala Klesy. kterému je čtyřicet let a má něco za sebou, tak se ani jeden hráčů ve svém životě zatím nepotkal, s tím aby si zahrál hrál na takovém stadionu, s tak kvalitním soupeřem a v takovéhle atmosféře. Bylo nám jasné, že asi těžko budeme nějakým obrovským způsobem Slavii vzdorovat. Chtěli jsme být důstojným soupeřem a doufám, že se to aspoň trošku povedlo. Škoda že jsme neproměnili jednu svých dvou šancí, mohlo to být trochu veselejší,“ s nadhledem komentoval utkání vyškovský lodivod.

Poměrně hladký průběh zápasu umožnil slavistické lavičce více sledovat výkony hráčů, které Vyškovu sešívaní půjčili na hostování. Stoper František Matys nastoupil až do druhé půle, celý zápas stál mezi vyškovskými tyčemi Antonín Kinský. Dostal sice čtyři góly, ale z „testu ohněm“ vyšel se vztyčenou hlavou.

„Tonda je skvělý brankář, sledujeme ho opravdu pečlivě. Několikrát jsme se na něj byli podívat v Drnovicích i v zápasech, které hrál okolo Prahy. Máme i videa, hrozně se o něj stará Štěpán Kolář, má tady i individuální tréninky. Každý týden sem Tonda dochází. Po každém zápase si s ním volá, probírají věci ze zápasu, říkají si, co kde mělo být. I ve Vyškově mají skvělého trenéra gólmanů (Rostislav Horáček, pozn. red.), to je další plus. Pro nás je to obrovský příslib do budoucna, posunul se po sportovní i lidské stránce, změnil nastavení sebe sama a věříme, že tady jednou dokáže velké věci,“ je přesvědčený asistent Köstl.

Nepřímá asistentova pochvala výkonu a nejen Kinského, může být pro Trousilův tým vzpruhou pro nedělní start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Táboře s Táborskem.

„Tím, jak jsme hráli na podzim a že jsme vyřadili Jablonec a Zlín, tak Slavia byla pro nás jakousi odměnou a říkám znova, že mě trochu mrzí, že to nebylo u nás doma. I přes to, jak se to vyvíjelo a jak to dopadlo, tak ten zápas pro nás měl velký přínos. Teď to bude o tom, nastavit klukům hlavy pro Táborsko, protože až tam v neděli pro nás prakticky začíná fotbalové jaro,“ zdůraznil Trousil a připomněl poměrně vysoké druholigové ambice Vyškova.