„Hra, co se týká ofenzívy, byla slušná, ale ta koncovka naopak úplně bídná. Takže teď hlavně musíme klukům zvednou hlavy, aby se v mistrácích v těch situacích chovali líp,“ naznačil Trousil už ve Slavkově pravděpodobnou náplň finálového předligového týdne.

Vyjma „pouťáku" v Morkovicích (10:1) trápila koncovka vyškovské ofenzivní hráče prakticky ve všech utkáních letní přípravy, přičemž šanci v nich měli habaděj. Ale jen prvoligové Olomouci dokázali dát tři góly, pak už nejvíc jen dvě Uničovu a Znojmu, přičemž generálku vyhrály dvě proměněné penalty Ondřeje Vintra. V sobotu v už mistrovském zápase proti Chrudimi (10.15 hodin v Drnovicích) bude potřeba zakončení i ze hry.

Poslední zápas před soutěží by také měl fanouškům napovědět, v jakém složení mužstvo vyběhne do boje o body. Klub sice pilně pracuje na příchodu hlavně hrotového útočníka a stopera, nicméně je Trousil připravený sestavit tým z mužů, které měl ve Slavkově. Přiznal, že představu má, ale o obsazení konkrétních postů se logicky vyjádřil jen obecně.

Fotbalisté Vyškova se Znojmem zlepšili hru,ale v koncovce musely pomáhat penalty

„Na beky máme tři hráče, Ilka, Němečka a Oulehlu. Němeček šel ve Slavkově na plac až na konec, protože byl po horečkách. Otazník je u Štěpánka, který nám chyběl dva poslední zápasy a pro nás byl stoperem číslo 1. Uvidíme, jestli bude moct hrát, jinak zůstávají dva, Matys a Fofana. U krajních hráčů je situace delší dobu stejná. Tam musíme vybrat hráče, kteří budou mít v týdnu nejlepší rozpoložení, ať je to Kanakimana, Lacík, Lual nebo Klesiňo. (Michal Klesa, pozn. red.) Toho možná využijeme i jinak. Proti Znojmu bylo vidět, co to udělá, když přijde na posledních dvacet třicet minut, když už soupeři jsou trochu unavení. Ty jeho zasekávačky, kvalita na balónu a ty jeho centry. On ten rozdíl udělá. Pro střed zálohy máme šest kvalitních kluků. Takže teď už v hlavě mám, co budeme chtít hrát s Chrudimí. Všichni začít samozřejmě nemohou, ale já mám jistotu, že ti, co budou na lavičce, jsou schopní do zápasu velice dobře vstoupit a ovlivnit jej na naši stranu. Takže v tom středu budou hráči rotovat,“ naznačil Trousil.

A konečně tedy ten exponovaný hrot útoku. Zatím se tam střídali Kratochvíla a Ondřej Vintr. Nasazovaní budou zřejmě podle soupeřů.

„Ono je to tak trochu jedno, kdo z nich to rozjede a kdo tam naskočí. Jde hlavně o to, aby za svůj čas na hřišti ze sebe vydali všechno. Čekám ještě na to, až se uzdraví Alexis, který hrál ve Francii ligu a v těch našich zápasech vypadal velice slušně. Snad by mohl ve čtvrtek už začít trénovat. Potřebujeme tu konkurenci zvýšit. Kádr je teď sedmnáct osmnáct hráčů a všichni ve Slavkově viděli, že potřebuje ještě i jednoho stopera a útočníka. I kdyby to nebylo do týdne, tak určitě budeme dělat všechno proto, abychom to pásmo, kdy první liga uzavře kádry, ještě využili,“ ujistil vyškovský lodivod.