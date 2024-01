Na konci roku 2023 dává Vyškovský deník Rovnost možnost sportovcům, sportovním činovníkům i fanouškům stručně se v minianketě ohlédnout za starým rokem a „vyzvat“ ten nový.

Ilustrační. | Foto: Olympia Ráječko/NickiPhoto

1. Jaký sportovní „dárek“ Vám udělal největší radost v uplynulém roce, jaký v osobním životě?

2. Co v těchto „kategoriích“ očekáváte od toho nového 2024?

3. Co si myslíte, že z vašeho klubu Vyškovský deník Rovnost v roce 2023 důležitého nezaznamenal a co by neměl přehlédnout v novém?

Petr PuppZdroj: Deník/ RedakcePETR PUPP

Tatran Rousínov, fotbal

předseda oddílu

1. Po sportovní stránce mně udělalo velkou radost umístění našeho A i B týmu, hlavně jejich herní projevy ve chvíli, kdy si sestavy tzv. sedly. Ovšem unikátní jsou výkony dorostu, který vévodí své kategorii, a to docela suverénním způsobem. V soukromém životě se pokusím být skromnější. Co si může přát člověk, jež se nachází již jednou nohou v důchodu. Být zdráv, radovat se s blízkými a pomalu vyhlížet na předání „sportovního” žezla mladším.

2. Cíle v mém nitru jsou vysoké, ne však některé nesplnitelné. Dorost by měl svoji kategorii vyhrát, tedy na konci soutěžního ročníku obsadit první místo. B tým bych si tajně přál, aby postoupil do 1. B třídy, aby pro vycházející dorost byla lepší příprava pro A tým. No a na závěr, áčko by mě potěšilo, kdyby vyhrálo Krajský pohár a zahrálo si opět Superpohár. Jsou to krásné vzpomínky na vítězství z roku 2022, kdy jsme v Bratislavě tuto trofej získali. Potěšilo by mě také zlepšení výkonů v žákovských kategoriích.

3. Deník Vyškovské noviny nestihl zaznamenat, že se nám ke konci roku podařil vybudovat nový chodník na odlehlé straně tribuny včetně zábradlí - nosiče reklam a hlavně umělé osvětlení celé hrací plochy hlavního hřiště. Po seřízení a event. doplnění světel v jarním období chceme dosáhnout hodnoty osvitu umožňující hrát soutěžní utkání i v pozdních večerních hodinách.