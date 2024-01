Na konci roku 2023 dává Vyškovský deník Rovnost možnost sportovcům, sportovním činovníkům i fanouškům stručně se v minianketě ohlédnout za starým rokem a „vyzvat“ ten nový.

Ilustrační. | Foto: MFK Vyškov

1. Jaký sportovní „dárek“ Vám udělal největší radost v uplynulém roce, jaký v osobním životě?

2. Co v těchto „kategoriích“ očekáváte od toho nového 2024?

3. Co si myslíte, že z vašeho klubu Vyškovský deník Rovnost v roce 2023 důležitého nezaznamenal a co by neměl přehlédnout v novém?

Zbyněk Zbořil, fotbal, trenérZdroj: Deník/Zdeněk VlachZBYNĚK ZBOŘIL

MFK Vyškov, fotbal

Generální manažer klubu

1. Podle mě tento rok z pohledu fotbalu ve Vyškově byl neskutečný. To doceníme až s odstupem času. Teď to všichni vnímají skoro jako samozřejmost, ale červnová baráž se Zlínem a 4 500 lidí na stadioně v Drnovicích a podzimní vítězství ve druhé lize se čtyřbodovým náskokem jsou milníky, kterým bych při svém nástupu nevěřil. Kondiční trenér Tom Josl tvrdí, že to je příběh pro Netflix, jakých úspěchů jsme dosáhli a hlavně v jakých podmínkách. Všichni mají můj neskutečný obdiv a možná se to dá považovat za dárek všem fanouškům. V osobním životě mě nejvíc zajímá hlavně zdraví a štěstí mých nejbližších.

2. Ve fotbale a ve sportu všeobecně je to jako na houpačce. Když jste nahoře, tak si toho musíte vážit, protože určitě zase přijde období, kdy nebude vše zalité sluncem. Takže si samozřejmě přeji, ať se všem sportovcům daří a hlavně jim drží zdraví. Za vyškovský fotbal si přeji tu pohádku dotáhnout do konce, ať to ten Netflix může tedy natočit. (úsměv). Všem přeji do nového roku hlavně zdraví a pokoru. I když ne všichni jsou tady a teď spokojení, tak věřte, že je u nás hezky a nemáme se špatně. Podle mě to docení hlavně ti, co ví, jak to funguje venku a ne vše je absolutní samozřejmost jako u nás.

3. Nemůžeme říct, že by Vyškovský deník o MFK Vyškov informoval málo. Přece jenom jsme jednička na okrese a pozornosti máme dost. Ne každý může s naší cestou souhlasit, je to opravdu nezvyklý projekt v našich podmínkách, ale za sebe můžu říct, že naši fanoušci mají tady možnost vidět fakt výborné hráče. MFK Vyškov bude mít dva zástupce na lednovém AFCONu (Africký pohár národů, pozn. red.), naši hráči se potkávají na hřišti třeba s protihráči z Barcelony, Liverpoolu, Arsenalu atd. Přejme si, ať máte o čem psát i v příští sezoně.