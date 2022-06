„Když jsem šel do kabiny hodinu před utkáním a vítalo mě tam, pětačtyřicet mých bývalých hráčů. Tak to jsem byl opravdu naměkko. A to jsem vlastně se všemi, kteří Drnovicemi za to ligové období prošli, nějakým způsobem zůstal v kontaktu a občas se potkáváme na zápasech nebo jiných akcích,“ přiznal dojetí.

Dělat s ním rozhovor v útrobách tribun bylo opravdu složité. Pořád ho někdo zdravil, poklepával mu po ramenou, gratuloval…

PODÍVEJTE SE: Oslavy založení fotbalu v Drnovicích okořenily hvězdy devadesátek

„Tady jde Mira Holeňák, ahoj. Směje se futr stejně, jako před pětadvaceti roky. Podívej Broňa Červenka, jak se máš? Vynikající fotbalisté a povahově výborní kluci. Nazdar Radku (rozumněj, Radek Drulák), jsem moc rád, že Tě zase vidím… Na co ses to vlastně ptal? Jo, nejemotivnější vzpomínka. Ale to se vůbec nedá vytáhnout. Bylo jich milión! My jsme tu prožívali všechno na sto procent. A byly to věci! Tak si třeba vezmi, že když nám vypadl levý bek, hned druhý den jsem letěl do Anglie, do Middlesbrough, pro Vlado Kindera. To byl zážitek, vytáhnout ho z kolébky fotbalu! On byl tehdy stabilní hráč české reprezentace. Anebo zápas Poháru UEFA na čestné tribuně olympijského stadionu v Mnichově…“ zasnil se a než opět zmizel v hloučku diskutujících stihl zopakovat poklonu pořadatelům.

„Krásné odpoledne a podvečer, hodně vzpomínek. Mám radost, že to tak zvládli! Určitě nebude snadné takovou úroveň zopakovat. Já jsem si to opravdu užil. Třeba s Jardou Šilhavým (současný trenér české reprezentace, pozn. red.), jsme probírali věci, na které jsme dlouho neměli prostor. A nejen, jak tady v Drnovicích byl tři roky spokojený, ale i o reprezentaci a tak normálně o fotbalu,“ a rychle se zase rozloučil…