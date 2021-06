Jestliže dekádu 1981 – 1990 almanach k 80. výročí založení vyškovské kopané označuje za historicky nejsmutnější období, pak ta následující nastartovala dlouhodobou cestu vzhůru, která vyvrcholila postupem z I. A třídy a vítězstvím v župním/krajském přeboru.

Jak už bylo řečeno v předešlém díle, Vyškov pod vedením trenéra Miroslava Boniattiho staršího vyhrál po šestiletém účinkování I. B třídu. A to velmi suverénně. Po úvodním vítězství v Rudici 5:0 vedl tabulku od prvního do posledního kola! Získal úctyhodných 67 bodů a zvítězil s náskokem 16 (!) bodů při skóre 115:13 (!). Klobouk dolů. Stanislav Adamec dal 29 gólů, Dušan Švanda 16, Antonín Karásek 14, Horváth, Haicer a Redek po deseti…

A hlavně se začalo formovat mužstvo, které to později mělo dotáhnout ještě výš. Z Petry Drnovice přišli Stanislav Adamec a Pavel Oppelt, z LeRKu Prostějov Valdemar Horváth, ze Slavkova Dušan Švanda, z Rousínova Antonín Hála, z Hoštic na hostování Jan Wachtl a z vlastního dorostu byl přeřazen Patrik Pataki.

Doplnili stávající kádr: Jiří Kučera, Josef Růžička, Tomáš Mazánek, Dušan Jánoška, Pavel Haicer, Michal Slavíček, Michal a Radim Prachařovi, Antonín Karásek, Marek Rozehnal, Robert Lamkaš, Pavel Redek, Petr Olejníček. Trenérem byl Bohdan Boniatti.

Je nasnadě, že takový nováček hned patřil favoritům ve vyšší třídě. A roli zvládl náramně. První A třídu 2000 – 2001 vyhrál.

Sáhněme do pamětí vynikajícího hráče a kronikáře Jana Nedělníka:

„27. května 2001 byl definitivně potvrzen postup do župního přeboru, a to čtyři kola před koncem, vítězstvím v Hlohovci 4:1. Mužstvo, ač hrálo bez zraněného Valdy Horvátha, podalo celkem solidní výkon a na pěkném hřišti zvítězilo brankami Jary Lukáška, Staně Adamce, Lukáše Foldyny a Michala Slavíčka. Definitivní postup byl rozhodnut také porážkou Dědic doma se Šanovem. Toto vítězství bylo také řádně oslaveno.“

V souvislosti s panem Nedělníkem je třeba zdůraznit, že pro něho měl postup dvojnásobnou cenu. V tomto roce oslavil 75. narozeniny, ke kterým mu klub a mužstvo popřálo v posledním utkání v Kosticích (1:1). Tam rozlučku s I. A třídou zahájil čestným výkopem. Áčko soutěž vyhrálo s osmibodovým náskokem a po čtyřiačtyřiceti letech se vrátilo do župního (krajského) přeboru.

A ještě postupový kádr. Jan Nedělník zaznamenal, že na první trénink v zimní přípravě se devátého ledna 2001 trenéru Boniattimu přihlásili: Jiří Kučera, Tomáš Mazánek, Michal Prachař, Dušan Jánoška, Antonín Hála, Valdemar Horváth, Pavel Haicer, Stanislav Adamec, Patrik Pataki, Pavel Redek, Michal Slavíček, Lukáš Foldyna, Pavel Oppelt a Pavel Sára. A noví hráči, na hostování Marek Fürst z Drnovic a na přestup záložník z ČAFC Židenice Jaroslav Lukášek.

Župní přebor vyškovský nováček zahájil vítězstvím na hřišti jednoho z největších favoritů Žďáru nad Sázavou 2:0. Góly dali ve druhém poločase dorážkami po rohových kopech Stanislav Adamec a Karel Opletal. A pak si tým zopakoval spanilou jízdu I. A třídou. Do sedmého kola neinkasoval žádný gól a vedl soutěž prakticky od prvního do posledního kola. Čisté konto vyškovští gólmani, hlavně Pavel Plchut, jemuž kryl záda Marek Fürst, udrželi v 19 (!) za třiceti zápasů.

Tabulka župního přeboru 2001-2002.Zdroj: archiv

Do divize nastoupil FK Rostex Vyškov s novým trenérem. Miroslava Boniattiho vystřídal mladý kouč Zbyněk Zbořil z Drnovic. Letní příprava začala 2. července a o pět dnů později bylo sehráno první přípravné utkání. V derby Vyškov porazil druholigové Drnovice 3:2 brankami Lukáška, Michala Prachaře a Foldyny. Z hráčů neodešel nikdo, naopak po vážných zraněních obránců Lžičaře a Otoupalíka přišel vyztužit defenzívu odchovanec klubu Petr Žalud z Dědic. Pro jarní část byl pohyb v kádru větší. Odešli Otoupalík, Štefka, Pytela, Šmehlík, Hála, brankář Plchut a Minařík. Z Dědic mužstvo kromě Lžičaře doplnili Novotný a Slezák, z Morkovic přišel brankář Vymazal, z Prostějova přestoupil Bárta a na hostování přišel Řek Papas.

Nováček neměl přehnané cíle. Přáním bylo udržet se, nejraději do desátého místo. Konečné osmé to bohatě naplnilo. Aktivní bilance je 14 vítězství – 7 remíz a 9 porážek. Nejlepším střelcem mužstva byl s 26 góly Miloš Kropáček. Úspěšné období, jako stabilní divizní klub, pak už nově pojmenovaný Městský fotbalový klub Vyškov završil postupem do Moravskoslezské ligy v sezoně 2013 – 2014.