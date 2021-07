Do první divizní sezony, tedy 2002 – 2003, vedl klub výbor ve složení: předseda Štěpán Pataki, místopředseda Vojtěch Mikulík (zároveň vedoucí mužstva), jednatel a pokladník Jan Špičák, členové Ladislav Rolný, Pavel Sobotka, Petr Král, Ladislav Kalda a Břetislav Němec.

A jak bylo řečeno, trenérem se stal mladý Zbyněk Zbořil z Drnovic. Tým dovedl na výborné šesté místo s aktivní bilancí čtrnácti výher, sedmi remíz a devíti porážek. Nejlepším střelcem mužstva byl s 26 góly Miloš Kropáček.

Náladu prvního divizního roku asi nejlépe vystihuje stránka z kroniky pečlivého a dlouholetého zapisovatele vyškovských fotbalových dějin Jana Nedělníka. Je z posledního utkání sezony. Vyškované zvítězili na hřišti již jistého postupujícího do Moravskoslezské ligy brněnské Dosty Bystrc 3:1.

„V posledním kole se Vyškov utkal s vítězem divize a bylo to utkání výborné kvality hlavně ze strany Vyškova, který předváděl rychlou kombinační hru krátkých přihrávek. Touto hrou dostával domácí do role statistů, kteří mohou být rádi, že prohráli jen 3:1, neboť Kropáček jednou nastřelil tyč, jednu šanci neproměnil a dvě jeho prudké rány šly těsně vedle. Opletal zahodil dvě vyložené šance a Miloš Redek jednu. Při dalších rychlých brejcích nevyšla finální přihrávka. Celé mužstvo podalo vyrovnaný výkon, včetně brankáře Petra Novotného. Branky dali Kropáček dvě a Opletal. Bylo to příjemné rozloučení s prvním rokem učinkování Vyškova po 48letém půstu v divizi, a to učinkování úspěšném, nebo jako nováček skončilo mužstvo na šestém místě a nebýt zbytečné prohry s Lipovou doma, mohlo být mužstvo na třetím místě, ale i tak je to výborné, neboť předpoklady byly do desátého místa. Děkujeme všem hráčům, kteří se o tento historický úspěch zasloužili a přejeme do nového ročníku mnoho zdaru a pohody, neboť druhý rok po postupu bývá nejtěžší.“

Druhý rok ovšem krizový nebyl. Po šestém místě nasleduje čtvrté. V průběhu dalšího podzimu trenéra Zbořila nahradil na půl roku Miroslav Kouřil a od ledna 2004 pak rok a půl vedl tým Milan Nekuda. Výsledkově to bylo zhoršení na osmé a třinácté místo. První vyškovskou divizní krizi odvrátil trenér Pavel Svoboda, který tým pak vedl až do konce roku 2009.

Týmu se opět nedařilo, a tak byl k vylepšení pozic angažován kouč Miloslav Machálek.

„Můj první příchod do Vyškova, to byl v takřka bezvýchodné situaci, jasně na padáka. Měl, myslím deset bodů. Přišel jsem na jarní sezonu a s obrovským úsilím jsme to zvládli a zachránili se. Mě třeba tehdy hodně mrzelo, že s námi nechtěl pokračovat Ríša Dostálek, který byl v té době stále ještě velmi dobrý fotbalista. Základ záchrany byl, že jsme mužstvo vhodně doplnili rychlostními typy, jako třeba Martinem Hirschem z Prostějova, nebo i mým synem Tomášem ze Sigmy Olomouc, ale i dalšími ofenzivním i fotbalisty. Mužstvo jsme zkonsolidovali a musím říct, že velkou roli sehrál Jarda Schindler. On nahradil tu vůdčí osobnost Ríši Dostálka, který už nechtěl ve Vyškově pokračovat. A zachránili jsme to. Další sezonu se nám dařilo a byli jsme v popředí tabulky. Já jsem pak odešel vypomáhat do Uničova a sezonu dotáhl do konce Valda Horváth,“ vzpomíná muž, který je dnes pro Vyškov trenérskou legendou.

To bezesporu, protože jeho návrat do Vyškova v podstatě znamenal položení základů pro vstup do ligové společnosti. Po dvouletém působení Valdemara Horvátha a půlročním Zbyňka Zbořila převzal Machálek žezlo pro zimní přípravu 2013. A v zase nelichotivém stavu.

„Druhý můj nástup byl podobný, zase bezvýchodná situace a skončilo to postupem do MSFL! Takže na Vyškov mám opravdu velmi dobré vzpomínky. Podařilo se nám doplnit o hráče, jako mladíky Lukáše Lahodného, Michala Jeřábka a další, u kterých jsme věřili, že mají velkou perspektivu a zaplať Pán bůh se to potvrdilo. Dokázali a dokazují, že mají na vyšší soutěže, profesionální soutěž. Ale opakuji, velký dík patří Jardovi Schindlerovi, kus práce odvedl i můj syn, v útoku bratři Ličkové. Nechtějte po mně jména, těch bylo hodně a vypadávají z paměti… Laďa Kollár v bráně, kterého si velice vážím, s Jardou Schindlerem byl ve stoperské dvojici David Hodinář, Míša Kollár, Ivoš Sigmund, Roman Smutný, bratři Ličkové, Milan Machálek, Filip Studený. Opravdu nejde vzpomenout si všechna… Ale co bylo nejpodstatnější, tak tam byla velice dobrá parta. Takže vzpomínky velice pozitivní. Teď bude Vyškov hrát ve druhé lize a já klukům přeju, ať se jim tam moc daří!“ vzkazuje Machálek.

Prodlouženou divizní dekádu - jako stabilizovaný klub hrál Vyškov čtvrtou nejvyšší soutěž dvanáct sezon - už nově pojmenovaný Městský fotbalový klub Vyškov završil postupem do Moravskoslezské ligy. Pod Machálkovým vedením v sezoně 2013 – 2014. A byla to velká sláva, na tuto úroveň se Vyškovští vrátili po 57 letech! Postup potvrdili jedno kolo před koncem domácím vítězství nad Bystřicí nad Pernštejnem 2:1. Byl to velký boj i s velkým trápením. Hosté vedli o 18. minuty 1:0. Po dobývání hostujících „hradeb“ nakonec Martin Lička v 86. a Michal Kollár v poslední minutě zajistili potřebné postupové tři body.

Vyškov hrál v sestavě: L. Kollár – V. Novotný, Koláček, Hodinář, Vrána (22. Urbančok) – M. Machálek (69. M. Kollár), Jeřábek, M. Žoček (77. Dvorský), Lahodný – F. Novotný F (57. Hradil), M. Lička. Do postupového kádru patřili dále brankář Kopáček, Baričák, Sigmund, Smutný, Kucharčuk.

Po úspěšném působení u druholigového nováčka v Jihlavě tak Machálek vykročil ke skvělé osobní sérii. Po postupu Vyškova do třetí ligy v kratičkém období přivedl Líšeň do druhé a Zbrojovku Brno do nejvyšší soutěže. Těžko budete hledat obdobu a nejen v domácích poměrech…

„Něco vám řeknu. Postupy samozřejmě těší, ale mnohem těžší bylo ta mužstva zachraňovat. Ať už to byl Vyškov, Konice, Uničov nebo Líšeň. V jejím případě to byl skutečně malý zázrak! Ty záchranářské práce mě zkrátka provázejí… Ale ještě k Vyškovu. Já jsem k jeho vzestupu jen pomáhal. Jinak to bylo dílo domácích lidí. Štěpána Patakiho, jako předsedy klubu, a Honzy Špičáka, pro mnohé neznámé figury, pro mě nenápadného, skromného, ale velice důležitého člověk v klubu. A k nim musím přidat Martina Neubauera. Oni to vlastně dělali sami, dělali to na koleně, ale byli to velcí pracanti. Dělali to úplně excelentně v těžkých podmínkách. Hlavně Štěpán a Honza opravdu žili fotbalem v tom pravém slova smyslu. Ale musím zmínit, že podmínky se zlepšily i díky přístupu města. V tom období opravdu radikálně a za to chci poděkovat tehdejšímu starostovi Karlu Goldemundovi,“ zdůraznil Machálek.

Ten při odchodu z Vyškova předal trenérské žezlo Janu Trousilovi, který tým půl roku vedl ze hřiště jako hrající kouč. S asistentem Valdemarem Horváthem. Po Zbrojovce se zatím Machálek k trénovaní nevrátil, prý se hlavně věnuje vylepšování chalupy, „anglickému“ trávníku… Říká, aby tam bylo hezky a že je tam víc, než doma v Prostějově. Otázku na možný návrat do profi fotbalu zodpověděl velestručně, ale zároveň i zcela jasně: „Chuť je!“