První zmínka o kopané ve Vyškově je z roku 1907, a to v knize 20 let Hanáckého sportu vydané v roce 1941 v Olomouci, kde na straně 280 se dočítáme, že první veřejný zápas v Přerově byl sehrán mezi Přerovem a Vyškovem. Skončil vítězstvím Přerova 3:0. Z tohoto zápasu se zachoval také zápis. Hosté se převlékli na hřišti, kdežto domácí přicházeli jeden po druhém již oblečeni. Soudcové byli dva: jeden p. Hylák z Vyškova zápas řídil, používaje k pískání lesnické trubky, druhý p. R. Přidal z Přerova průběh zápasu zapisoval. Většina hráčů měla dlouhé kalhoty. Tento zápas přispěl značně k propagaci této dnes tak populární hry v Přerově, ač i potom musela být hrána tajně, protože nenacházela pochopení u pánů profesorů, neboť kopanou hrála většinou studující mládež. U hostí nejlepší výkon podal kapitán Souček a Doležal. Utkání bylo sehráno při otevření prvního hřiště pro kopanou v Přerově.

Tolik zápis pana Nedělníka. Přiložen pak výstřižek v Vyškovských novin z července roku 1908. Citujeme pasáž, kterou nelze označit jinak, než jako kouzelnou…

Sport. Jedním z nejrozšířenějších odvětví našeho sportovnictví a zároveň nejvíce dospělejší mládeží naší pěstovaných jest bez odporu „kopaná“ (footbal). Tento sport i u nás ve Vyškově již po několik let jest pěstován ponejvíce studující mládeží a to až dosud s úspěchy dosti uspokojujícími. Častým trainováním vyspělo naše mužstvo tak, že i jinam na matsch bylo pozváno a s úspěchem dobrým hrálo. Žel však, často nepříznivé poměry, jako hřiště, které svou úpravou jest naprosto nedostatečné, nedostatek prostředků i řádné organisace byly dosud pěstování tohoto sportu na újmu. V té příčině konána ve čtvrtek dne 16. t. m. porada ohledně založení organisace sportovní, kteráž velice četně byla navštívena. Výsledek jednání vyzněl jednomyslně na založení sportovního klubu ve Vyškově. Tím bylo by odpomoženo veškerým nedostatkům a překážkám v pěstování footbalu, neboť v prvé řadě muselo by se přikročiti k nejnutnějším pracem tohoto odboru sportovní organisace, jako: upravení hřiště, opatření řádného nářadí, přesné určení trainování, postavení družstev a mužstva, informování o sportech odebíráním odb. časopisů a j. Že nebyla by výhradně veškerá pozornost věnována pouze footbalu, jest samozřejmo: záliba jednotlivců ve sportech jest různá. Tím pak by vznikly i ostatní odbory a partie jiných ušlechtilých sportů, jimiž podle působnosti v klubu by bylo stále otevřeno.

Následuje pozvánka na ustavující schůzi Sporovního klubu na neděli dne 19. t. m. o10. hod. dopol. v místnosti sborovny „Haná“ (Besední dům). Podepsáno jako Ustavující komité

Pilný kronikář Nedělník pak píše, že není nikde dokladováno, jak tahle schůze dopadla. Že to pravděpodobně byla spíše jen iniciativa studentů, kteří převážně hráli kopanou a že narazila na tvrdé úřední školské předpisy. Za průkopníky pak označuje studenty Ol. Zemana, V. Kalába, Bergmana, B Hrozka, Jabůrka, Poláška, jejichž snahu „probudit vyškovskou kopanou“ ale přerušila první světová válka. Za jednací stůl k tomuto tématu tak Vyškovští zasedli až v roce 1920.