První kopy a robinsonády předváděl Ondřej Sekora

Gratulace hráčů Janu Nedělníkovi k 90. nározeninám. | Foto: archiv Jana Nedělníka

První zmínku o fotbale ve Vyškově našel pilný kronikář Jan Nedělník, který zemřel v roce 2017 v nedožitých jednadevadesáti letech, v knize 20 let Hanáckého sportu vydané v roce 1941 v Olomouci. Je z roku 1907 a píše se v ní, že Vyškovští prohráli v Přerově 0:3. Zřejmě nešlo ještě o organizovaný klub, i když snahy založit jej už byly. Dlouho se to nedařilo a když už byla situace nadějná přerušila přípravy skupiny kolem studentů Ol. Zemana, V. Kalába, Bergmana, B. Hrozka, Jabůrka či Poláška první světová válka. Snahy dát fotbalu ve Vyškově oficiální punc se tak posunuly až do prvních poválečných let.