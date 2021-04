Pečlivý kronikář vyškovského fotbalu pan Jan Nedělník zaznamenal historický okamžik otevření nového stadionu.

Jan Nedělník (uprostřed), devadesáté narozeniny.Zdroj: archiv Jana Nedělníka

První fotbalové zápasy se ve Vyškově hrávaly hlavně na plácku na Tržišti mezi domky a zahrádkami. Pravidelné klubové činnosti to samozřejmě nemohlo vyhovovat, ale snahy fotbalistů mít stabilní „stánek“ dlouho nebyly úspěšné. I proto Vyškováci tehdy hrávali zápasy převážně u soupeřů. Poté, co se klub oficiálně 8. srpna 1921 osamostatnil, podařilo se bezplatně pronajmout pozemek u cukrovaru a už na podzim tu sehráli první zápasy. Radost ale neměla dlouhého trvání a po dvou letech přišla výpověď. Naštěstí dvouletá a po té době také Vyškov otvírá nový areál, který už se dá nazvat stadionem. Ten byl vybudován na pozemcích města.

Vyškovské noviny srpen 1925

Otevření nového stadionu

Stadion, zapsané spol. s ruč. obm. ve Vyškově (sdružení Sportovního klubu a I. českého klubu velocipedistů) oznamuje milovníkům sportu a jeho příznivcům, že 15. srpna t. r. uspořádá slavnostní otevření stadionu. Z toho důvodu žádá místní a okolní spolky, aby toho dne ničeho nepořádaly a v hojném počtu se této slavnosti zúčastnily. Stadion je postaven i s cyklistickou závodní dráhou, nyní se buduje krytá tribuna v délce 20 m se sedadly pro 300 osob s dosti velkým nákladem, prosí tudíž ct. příznivce o upsání podílu v obnosu velice nepatrném, po 50 s zápisným Kč 5. Podepsáno: Ředitelství

Jinak, podle pana Nedělníka, nebyl rok 1925 fotbalu příliš nakloněný. Píše o tom:

Jelikož stále žádné soutěže nebyly, hrála se stále přátelské utkání a to z jara na starém hřišti u nádraží. Nový stadion se budoval a to již jako moderní na tu dobu. Měl i cyklistickou dráhu, která sloužila i pro atlety. Byla vybudována i krytá dřevěná tribuna, vedle byly kabiny a areál byl oplocen. Zahájení bylo slavnostní a to 15. srpna 1925 první utkání v kopané bylo se Slavojem Prostějov. V tomto roce nastává určitá stagnace a to hlavně po stránce ekonomické, peníze byly vyčerpány na výstavbu stadionu.

Podle záznamů bylo v tomto roce sehráno patnáct zápasů. Bohužel u sedmi z nich, včetně památného otevíracího souboje s Prostějovem, chybí výsledky. V dubnu Vyškov prohrál se Slavojem Prostějov 1:3 a s Moravskou Slavií 0:5. Postupně pak jsou vítězství 3:2 nad Schwalbe Olomouc, 8:2 nad Makabi Prostějov, porážky 2:8 a 1:2 se Slavkovem, remíza 1:1 s SK Slavíkovice a další prohra se Slavojem Prostějov 2:5.

Uvedená jména hráčů: Stenzl I. a II., Metelka, Kasala I. a II., Čabaňa, Svozil, Stoklasa, Vlasta Vachtr, Rozsypal a další.

V příštím roce se „kondice“ mladého klubu moc nezlepšila. Kronika uvádí, že „…se stagnace prohloubila a klesala, i když klub vedl jeden z nejlepších sportovních pracovníků Josef Hon jako předseda“.

To byl zřejmě prozíravý člověk, který vsadil na mládež. V roce 1927 nastupuje nová generace dorostenců, která, jak uvádí kronika, „… bude ovlivňovat činnost oddílu kopané v budoucích letech. Jsou to: Mádr A., Végr L., brankáři, dále Gregor B., Němec S., Zahradníček Fr. a Jos., Žáček Ol., Kudlička, Pernica, Gregor L., Špidla K. a Fr., Procházka a další.“

Důkazem je výstřižek z Vyškovských novin z července 1927 v rubrice FOOTBAL.

Dorost SK. Vyškov docílil v letošní sezoně pozoruhodného úspěchu. V 7 vítězných zápasech docílil celkového score 40:9 ve svůj prospěch. Z těchto zápasů zasluhuje zmínky vítězství nad SK. Meteor Ivanovice 3:1, nad SK. Spartou Tištínem Ia, za níž hráli 4 hráči z Prostějova 5:1, na dorostem SK Slavíkovice ve Slavíkovicích, na terénu ke hře nezpůsobilém 8:5 a revanche s prvním mužstvem SK Slavíkovice 3:0. V těchto zápasech docílil nejvíce goalů talentovaný útočník Gregor Ludvík, který inspiroval 10 goalů. Na schůzi konané 11. července byl nadále zvolen kapitánem dorostu dosavadní kapitán Žáček O. Jest jen litovati toho, že klub, který má tak výborný hráčský materiál, pro nezájem místní veřejnosti nemůže prosperovati sportu, jak by náleželo.