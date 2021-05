Po osvobození byl Vyškov zařazen do I. B třídy Hanácké župy fotbalové skupina střed. HSK Vyškov spolu s Viktorií Přerov patřil k favoritům na postup do I. A třídy. Po výborném začátku však překvapivě prohrál s posledním Slavojem Předmostí, který do té doby měl jen jeden bod, a také porážka s Lipníkem ve Vyškově rozhodla v celkové tabulce pro Viktorii Přerov. Ta zvítězila s náskokem tří bodů. Druhý Vyškov s postupujícím Přerovem doma vyhrál 3:2 v Přerově podlehl 2:4.

Celková bilance dvaadvaceti kol je 14 vítězství, 5 remíz a 3 porážky. Skóre vysoce aktivní 81:35.

Hráči: Vin. Michálek, Vitoň, Boh. Boniatti, M. Opllt, R. Navrátil, R. Modlitba, J. Jaroš, J. Přikryl, Ol. Jaroš, J. Hanák, K. Věžník, St. Prášil, J. Lžičař, F. Fiala, C. Sýkora, Fr. Koudelka, Tyller, J. Štěpán, J. Bílek.

Nejlepší střelci: 20 – Jaroslav Bílek, 15 – Oskar Navrátil, 9 – Ferdinand Fiala, 8 – Jaroslav Jaroš atd.

Jan Nedělník, dlouholetý kronikář vyškovského fotbalu.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

Po nevydařeném postupu měl být HSK Vyškov v novém ročníku jasným postupujícím. Jak ve svých análech píše pečlivý kronikář Jan Nedělník, ve skupině nebylo výraznějších soupeřů. Vcelku nečekaně však zahájila Haná Klenovice, která vyhrála podzimní část a vedla s náskokem pěti bodů. Vynikající jaro Vyškovanů, když hráli jen dvakrát nerozhodně, znamenalo jejich konečně vítězství a postup do I. A třídy. V tomto ročníku bylo dosaženo i rekordního soutěžního vítězství. Nad Kozlovicemi HSK vyhrál 23:1. Rekordem jednoho střelce mistrovských utkáních stále zůstává devět gólů J. Mulače z tohoto zápasu.

V tomto ročníku došlo k velkým hráčským změnám. Na jaře přišel Plhal z Drnovic, Oskar Navrátil se vrátil z Hulína, dále hostovali vojáci J. Mulač z Nýřan a Němejc z Nepomuk. Po skončení ročníku odcházejí Boniatti a Moučka do Velešovic, Jar. Jaroš do Bučovic, bratři Oplltové do Křenovic a Rud Navrátil do Drnovic.

Kádr mužstva: Michálek Tyller ,Vitoň, Boniatti, Navrátil, Modlitba, bř. Jarošové, Hanák, Němejc, Mulač, Prášil, Lžičař, Fiala, Sýkora, Štěpán, Bílek.

Postupová bilance: 22 – 16 – 3 – 3 – 91:28. Následující sezona 1947-1948 se do dějin nejen československého fotbalu a sportu zapsala jako start ke krkolomným restrukturalizacím s ideologickým podtextem. Nastala doba sjednocené tělovýchovy a sportu řízené akčními a tělovýchovnými výbory a sekretariáty. Akční výbor byl ustanoven 29. 2. 1948 a jeho prvním předsedou byl Štkp. Havránek a měl sedm členů výboru.

Soupeři v tomto ročníku I. A třídy nedávali HSK velké vyhlídky na udržení. Přesto po podzimní sezoně byl Vyškov uprostřed tabulky s 13 body. V jarní sezoně mužstvo na silnější soupeře nestačilo a skončilo na třináctém, tedy sestupovém místě. Nakonec ale HAS dolů nešel, protože I. A třída se od nadcházejícího ročníku rozšířila na dvě skupiny. V podzimní sezoně utrpěl hráč Mojmír Kozák zlomeninu nohy a vlivem špatného ošetření v nemocnici … nebyl již nikdy se na hřišti objevit.

Po podzimní sezoně byl uvolněn pro Prostějov Mulač, což bylo značným oslabením mužstva, stejně jako odchod Zd. Sýkory do Kopřivnice a končící hostování Němejce. Odešel i Ferda Fiala na přestup do SK Prostějov. Na jaře byli získáni z Drnovic Jan Sotolář a Karel Tomšík, dále Jan Nedělník z Nesovic a vrátil se Bohdan Boniatti z Velešovic. Dále ještě odešel Vitoň do Jindřichova Hradce.

Zápasová bilance je samozřejmě „skromná“: 26 – 9 - 3 – 14 - 48:88. Dorost hrál 1. B třídu a probojoval se do finále o mistra Hané, v němž prohrál se Spartou Spytihněv 0:2. B mužstvo hrálo přátelská utkání.

Jak bylo předesláno i ve fotbale přišla po skončení jarní sezony reorganizace. Skončením soutěže skončil i HSK Vyškov a nastoupil Sokol Vyškov.