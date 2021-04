Záblesky oživení činnosti mladého fotbalového klubu ve Vyškově zaznamenávají nálezy Jan Nedělníka v roce 1929. Z devatenácti uvedených výsledků už chybějí jen tři a vítězství výrazně převažují (11). V derby s Bučovicemi je to tentokrát jasné - 5:0 a o výhře 3:0 nad Kyjovem referují Vyškovské noviny.

S. K. Vyškov Ia - S. K. Kyjov Ia 3:0 (1:0). Hráno na stadionu ve Vyškově v neděli 15. září 1929 – Hosté nastoupili v úplné sestavě s výborným Mišurcem ve středu zálohy a dovedli útočit tak, že brankář domácích měl možnost několikrát skvěle odvrátit nebezpečí, hrozící jeho „svatyni“. Domácí se pomalu rozehrávají a docilují prvého úspěchu po pěkné kombinaci. Jejich útoky jsou stále přesnější, ale výborná obrana hostí nedovoluje jim scorovati, takže prvá půle končí za stavu 1:0. - Po přestávce hrají domácí zvýšeným tempem a docílí dalších dvou úspěchů, které jsou správným vyjádřením jejich převahy. Hosté se snaží zvýšeným tempem zlepšit svoji situaci, ale jsou to zase domácí, kteří nejen že dovedou přejati jejich rychlou hru, ale naopak tempo ještě zvyšují, takže druhá půle končí za úplné převahy před brankou hostů.

Jan Nedělník, dlouholetý kronikář vyškovského fotbalu.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

V následujícím roce z důvodů změny zaměstnání končí v klubu činorodý organizační pracovník Josef Hon a i to mělo být důvodem dalších problémů a podnětem pro vznik druhého klubu ve městě, Haná Vyškov. U dobového snímku v kronice je uveden výsledek SK Vyškov - Haná Vyškov 5:1, bez dalších podrobností.

Nový klub vznikl z fotbalového odboru Orla a jeho předsedou byl Bedřich Kostelka. Hlavním organizátorem byl Robert Ende starší. Hráči Antonín Hamr, Jan Kudlička, Emil Měřínský, Vénos, Lad. Čabaňa, Robert Ende ml., Josef Vrtílek, Dědek, Fr. Zatloukal, Mlýnský, F. Špidla, Kaluža, Inderka, Ron, Bugner, Fr. Hořica, Věžník a jiní.

Během probíhajících sezon několik hráčů přešlo do SK a naopak z SK do Hané. Ta v počátcích disponovala silným kádrem, o čemž svědčí to, že o jejich hráče měla zájem mužstva vyšších soutěží, jako o Vrtílka a Endeho SK Přerov a o Ladislava Čabaňu SK Židenice. Klub působil až do roku 1939, kdy přešel do HSK Vyškov.

K Hané Vyškov ještě kronikář uvádí zajímavou poznámku. Tedy, že nad SK Vyškov ve vzájemných utkáních nikdy nevyhrála, ba ani nikdy neremizovala. „… ač někdy měla i silnější mužstvo.“ Střelecky se nejvíce dařilo Ludovítu Gregorovi z SK. Přehled derby uvádí 16 vítězných utkání SK s celkovým skóre 69:26. Nejdivočejším výsledkem skončilo utkání 28. června 1931. SK nad Hanou vyhrál 10:5. Čtyři góly dal Gregor, po dvou Žáček a Sponar, po jednom přidali Rozsypal a Procházka.

Zůstaňme ale u SK. Ten prvního června na valné hromadě v hotelu Grepl zvolil za předsedu Dr. Karla Roháče. Píše se, že s ním byla obnovena činnost oddílu.

V souvislosti s prvním mužstvem se uvádějí jména: Végr, Gregor, Hlaváček, Jabůrek, Němec, Kala, Žáček, Svozil, Procházka, Rozsypal, bratři Zahradníčkové, Špidla, Pokorný, Kudlička, Špinar. Svozil II.

Rok 1930 je významný i tím, že bylo rozhodnuto hrát od příštího roku pravidelné soutěže. Přibylo totiž hodně nových klubů a oddílů a jen přátelská utkání začínala být nezajímavá a neatraktivní. Kluby byly rozděleny do I. a II. třídy. SK Vyškov byl zařazený do nižší soutěže. V tomto roce sehrála mužstva SK Vyškov 35 utkání, 19 vítězství, 3 remízy a 13 proher při skóre 156:103. Nejlepší zápasy sehrál SK s Kojetínem 5:0, Slovanem Brno 7:0, SK Přerov 8:3, DSK Přerov 8:0 a patří mezi ně i zmíněné první derby s Hanou 5:1.