Fotbalový rok 1931 začala 4. ledna valná hromada. V malém sále Živnodomu byl předsedou zvolen znovu Dr. Roháč, jednatelem Ludovít Gregor. Jelikož hřiště u Hospodářského družstva připadlo Hané Vyškov, první starostí SK bylo zajistit nové hřiště. Pozemek byl zajištěn od pana Jokla a začalo se s výstavbou, která byla velmi rychlá a 14. června 1931 už bylo sehráno první utkání. S Bedihoští SK vyhrál 2:0.

V podzimním rozdělení do tříd došlo ke změně, do II. třídy byla zařazena mužstva Baťa Zlín, SK Přerov Olomouc a SK Prostějov. Vyškov byl zařazen do III. třídy. Utkání se hrála dvoukolově a všechna na jaře na hřišti u Hospodářského družstva.

Tentokrát jsou už uvedeny všechny mistrovské výsledky. SK porazil Hanou Vyškov 10:5 a 1:0. Dále: - Union Kroměříž 3:1 a 1:4, - SK Bedihošť 3:2 a 1:2, Moravia Prostějov 5:0 a 1:1, - SK Vrahovice 3:1 a 2:3, - Haná Klenovice 3:1 a 4:4.

III. třídu vyhrál SK Bedihošť. Vyškov skončil na třetím místě, když domácí utkání s Unionem Kroměříž nakonec prohrál kontumačně 0:3. Důvod kronika neuvádí. Mužstvo tvořili Kala, Němec, Peška, Špidla, Zahradníček Fr. a Josef, Jan Gottwald, Rozsypal, Jabůrek, Gregor, Végr, Čabaňa Jan (vrátil se z Hanácké Slavie), Pokorný, Svozil, Žáček Olin, Procházka a další

Dokončování areálu stadionu pokračovalo až do roku 1934, jako oplocení, kabiny, tribuna atd.

V následujícím roce 1932 bylo opět provedeno nové uspořádání soutěží. Vyškovská mužstva byla zařazena do IV. třídy, kde hrálo šest týmů. Všechny zápasy byly sehrány na jaře a SK Vyškov soutěž vyhrál a postoupil do III. třídy.

V derby s Hanou zase zapsal SK plný bodový zisk po výsledcích 6:1 (branky Hrozek 2, Gregor 2, Procházka, Svozil) a 2:0 (Gregor, Špidla). Dále: - Ivanovice 8:0 a 3:1, - Haná Ivanovice 3:0 a 5:1, - SK Vrahovice 1:4 a 0:2, Moravia Prostějov 3:3 a výsledek odvety neuveden.

Odehrání celé soutěže na jaře mělo svůj smysl. Od podzimu tohoto roku přešly všechny soutěže na systém podzim jaro, který platí dodnes. A tedy v sezoně 1932 - 1933 skončil SK Vyškov na druhém místě III. třídy, což mu nakonec vyneslo postup do II. třídy. V ní v následujícím ročníku vybojoval čtvrté místo v konkurenci Viktorie Přerov, Starého Města, Tovačova, Bedihoště, Hejčína, DSK Přerov, Holešova, Sparty Prostějov a Měrovic. Ve statistice chybí výsledek jednoho zápasu s Viktorií Přerov. Takže celková bilance je 6 vítězství, 4 remízy a sedm porážek. Skóre 42:46.

Pro zajímavost, v I. třídě hrály: Baťa Zlín, SK Přerov, Slovácká Slavia, SK Hodolany, Hanácká Slavia, SK Olomouc, SK Kojetín, Sparta Hulín, ČSS Olomouc a Slavoj Prostějov.

Při výrazném nárůstu počtu nových klubů pak éra hledání nejlepší struktury soutěží pokračuje i v následujícím roce. Ustavena měla být I.B třída s deseti oddíly. Ve dvou skupinách druhé třídy mělo být 20 mužstev, ve III. třídě 40 a ve IV. 50 týmů. Vždy po deseti účastnících. Nakonec ale byl odhlasován nový návrh. Byla ustavena I.A třída a nižší I.B, obě o dvanácti týmech. Ostatní třídy zůstaly beze změn. SK Vyškov byl zařazen do I.B třídy, Haná Vyškov do II. třídy.

V sezoně 1934 - 1935 SK Vyškov skončil v I.B na čtvrtém místě. Zápasová bilance: 9 vítězství, 5 remíz, 4 porážky. Výsledky několika zápasů ovšem chybějí. V soutěži dále hrály: DSK Přerov, Haná Tovačov, SK Hejčín, Staré Město, SK Němčice, Bystřice p. H., SK Litovel, Union Kvasice, Uherský Brod, SK Vrahovice a SK Bedihošť.

Po dohrání se ale v I.A třídě nečekaně uvolnila dvě místa a zahrály si o ně týmy z druhého, třetího a čtvrtého pořadí I.B třídy. Kvalifikace ale skončila neslavně. Vyškov doma prohrál se Spartou Prostějov 2:3 a na jejím hřišti vyhrál 7:2. Hanou Tovačov porazil 3:1 a venku podlehl 0:1. Proti tomuto utkání podali Vyškovští protest pro neregulérní hřiště. Ten byl uznán a nové utkání na neutrálním hřišti v Prostějově Vyškov vyhrál 2:1. Na to se pro změnu odvolal Tovačov, hrálo se potřetí a zase v Tovačově. Vyškov tam poslal kombinované mužstvo, které prohrálo 1:6. Postup se nekonal.

V kronice jsou uvedeni hráči: Végr, Mádr, Němec, Peška, Gottwald, bratři Zahradníčkové, Rozsypal, Špidla Fr. a Karel, Jabůrek, Gregor, Jan Cabaňa, Pokorný, Svozil, Žáček, Procházka, Jarka, Hejč, Horňák, Veselý, Sovadina a další. Alois Kala odešel do Hané Vyškov. Opačným směrem zamířili Mádr, Horňák a Sovadina.

V té době byl vyškovský fotbal na úrovni. Haná Vyškov vyhrála druhou třídu a postoupila do I. B.