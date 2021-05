Poslední předválečná léta odehrál SK Vyškov v I. B třídě, kde se pohyboval převážně v horní polovině tabulky. Rok 1936 začal smutně. V únoru zemřel dlouholetý předseda klubu JUDr. Karel Roháč. Vedení klubu se ujal roku 1931, kdy činnost poněkud stagnovala. Anály doslova uvádějí, že SK Vyškov nezanikl zásluhou doktora Roháče, který se výzmamně zasloužil o vybudovaní nového stadionu u Joklova mlýna. Ten klubu sloužil až do roku 1939. V nejvyšší klubové funkci JUDr. Roháče vystřídal JUDr. Václav Skřivánek.

Ztrátou, ovšem ze zcela jiného „soudku“ byl odchod prvního vyškovského fotbalisty do nejvyšší soutěže. Ladislav Čabaňa, který do SK přišel před rokem z Hané Vyškov, přestoupil do SK Židenice, tedy předchůdci dnešní Zbrojovky Brno. Za tři roky tam nastřílel 19 branek a poté odešel do divizního Aso Olomouc. Po dvou letech se s olomouckým klubem vrátil do nejvyšší soutěže.

Jan Nedělník.Zdroj: MFK Vyškov

Konec sezony 1935 – 1936 zaznamenává i další nenápadný úspěch. Dorostenci SK vyhráli svoji soutěž a postoupili do župního finále, ve kterém skončili na čtvrtém místě.

Výrazným mezníkem je samozřejmě sezona 1938 - 1939. Začala sice v původním termínu, byla však po dvou kolech přerušena z důvodu mobilizace a hrát se začalo až na jaře. Haná Vyškov, která v minulé sezoně sestoupila do druhé třídy, se pomalu chystala ke zrušení oddílu. Nastala doba klidu a přípravy na sloučení obou oddílů a končí éra kopané SK Vyškov, která trvala od roku 1920.

Podzimní mužstvo tvořili Čejka, Sýkora, Věžník, Jurník, Mazánek, Němec, Bílek, Vrtílek, Zahradníček Jan, Chalabala, Kocourek, Reiter, Růžička, Navrátil, Koudelka. Vyškovští na podzim porazili Němčice n. H. 5:2 a podlehli v Lipníku 3:5. Jarní část I. B třídy proběhla jednokolově a Vyškovským se velmi dařilo a postoupili do I. A třídy. Už jako HSK znova porazili Němčice n. H. (3:0) a doma oplatili porážku Lipníku (5:1). Celková jarní bilance je osm výher a jediná porážka při skóre 37:13.

K oficiálnímu sloučení došlo 1. února 1939 a nový subjekt si dal název Hanácký sportovní klub Vyškov. Zaniká hřiště u Joklova mlýna a oddíl se stěhuje zpět na starý stadion u Hospodářského družstva

První sloučené mužstvo tvořili hráči: Čejka, Sýkora, Jurník, Hamr, Němec, Hořica, Inderka, Vrtílek, Zahradníček, Chalabala, Věžník, Bártl, Kocourek, Reiter, Ende, Bílek a Navrátil.

Před zahájením podzimních soutěží 1939 odešel druhý Vyškovák do nejvyšší soutěže. Ferdinand Růžička zamířil do Židenic, kde odehrál tři sezony (1939 až 1942) a jednu pak za Spartu Praha (1942-1943).

Od této sezony se tedy ve Vyškově hrála I. A třída a v prvním roce HSK skončil na sedmém místě.

Výsledky jsou skoro kompletní:

HSK Vyškov – Letná Zlín 1:2 a 0:6, – Litovel 7:4 a 10:3, – Hodolany 2:4 a 1:9, – Mařatice 7:3 a 3:6, – Viktoria Přerov 1:3 a 2:10, – Uherský Brod 7:2 a 2:1, – ČSS Olomouc 1:0 a 1:3, – Holešov 5:1 a 1:3, – Slovácká Slavia 3:5 a 1:8, – Sparta Spytihněv 3:0 a 1:3, – Prostějov 1:3, – Malenovice 2:1 a 4:4.

Hráči: Čejka, Věžník, Matýšek, Bartl, Hamr, Zahradníček, Chalabala, Inderka, Vrtílek, Skoupý, Hořica, Pros, Navrátil, Kocourek, Ende, Jurník, Bílek, Sýkora, Franěk, Mazánek, Koudelka, Večerník.

Píše se, že mužstvo bylo posíleno několika dorostenci a z Ivanovic přišel Stanislav Kocourek, pozdější hráč Slavie Praha. Třetí ligový fotbalista, který prošel vyškovskou kopanou.

Nevšední událost proběhla na vyškovském hřišti 8. srpna 1943. Domácí si pozvali slavnou Slavii Praha, která jim dala šestnáct gólů, z toho legendární Josef „Pepi“ Bican sedm. Za Vyškov dvakrát kontroval Jan Hanák.

Dochovaly se obě sestavy:

Slavia: Finek – Bican, Hampejs, Říha, Průcha, Luka, Hemele, Jezbera, Bradáč, Vycpálek, Kopecký.

HSK Vyškov: Bedřich Sýkora – Jan Hanák, Stanislav Prášil, Jarek Lžičař, Jarda Bílek, Mirek Švanda, Radin Moučka, Vlastik Kostelka, František Mácha, Emil Štolfa, František Koudelka.

Pečlivý kronikář a někdejší výborný hráč SK Vyškov pan Jan Nedělník píše, že to byla kompletní nejsilnější sestava Slavie tehdejší doby a do kroniky nakopíroval výstřižek z už tehdy prestižního deníku Sport. Není jenom úsměvné si přečíst jeho přepis.

HSK Vyškov - SK Slavia Praha 2:16 2:6. V neděli 8. srpna bylo hřiště HSK Vyškov dostaveníčkem všech přátel sportu na Vyškovsku. Vedení klubu, nelekajíc se finančních nákladů, pozval si kompletní mužstvo mistra ligy SK Slavia Praha v čele s famosním Bicanem. Svým výkonem a bezvadným sportovním vystupováním splnila Slavia všechna očekávání. Domácí nastoupili posílení hostujícím Švandou na levém křídle a snažili se dosáhnouti co nejčestnějšího výsledku. – Před zahájením zápasu byli hosté srdečně přivítání předsedou klubu Dr. Žáčkem, při čemž byly předány květinové dary a vyškovská keramika. Zápas zahájil čestný výkopem předseda svazu rozhodčích, populární Gusta Krist z Prostějova, načež se hra v plném tempu rozvíjela. Mistr ligy předváděl hru ve Vyškově dosud neviděnou, zvláště pak vnitřní trio s Bicanem, jenž strhl ostatní své spoluhráče k ligovému tempu. Leč domácí se nezalekli zvučných jmen a vydatně podporováni zálohou opláceli rychlými útoky, za nichž se jim podařilo docíliti dvou krásných branek Hanákem. Dosažení těchto branek bylo Slavistům signálem ke hře, jež všechny diváky udivovala. Míč šel z nohy na nohu a každý útok byl zakončen umístěnou ranou na branku. O branky Slavie se rozdělili: Bican 7, Kopecký 4, Žďárský 3, Hemele a Vycpálek po 1. I když je brankový rozdíl vysoký, přesto podali domácí ve všech řadách dobrý výkon a podlehli mocnému náporu Slavie sérií branek v poslední čtvrthodině. Hosté nezůstali v ničem dlužní své pověsti, jež je předcházela, takže rekordní počet diváků odcházel po skončení zápasu uspokojen krásnou hrou. – Vedení klubu děkuje srdečně všem, kteří přispěli k umožnění a ku zdaru tohoto, dosud ve Vyškově největšího sportovního podniku.