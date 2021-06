V roce stého výročí založení prvního oficiálního fotbalového klubu ve Vyškově povýšil klub svůj největší historický úspěch. Po vydařené loňské podzimní části Moravskoslezské ligy a jejím následném ukončení z důvodů koronavirové pandemie dostal MFK šanci postoupit do II. ligy, kterou využil.

Jan Nedělník, dlouholetý kronikář vyškovského fotbalu.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

Na podzim se tak podruhé potká ve stejné soutěži s nejlepším jihomoravským klubem a přes aktuální sestup do druhé ligy stále velkou českou fotbalovou baštou, slavnou Zbrojovkou Brno. Tehdy ovšem vystupovala jako Spartak Brno ZJŠ a hrála oblastní přebor, který byl třetí nejvyšší soutěží. Vyškovští do něj nakoukli na jeden o rok, když na jaře 1955 vyhráli krajský přebor. V dobových dokumentech se píše, že hrajícím trenérem byl Ferdinand Fiala a nejlepšími hráči Jan Nedělník, Radek Kala a Jan Sotolář. V družstvu dále hráli: brankář Václav Kumr, Jaroslav Libra, Karel Oppelt, Miroslav Oppelt, Bronislav Tannenberger, Leoš Šenk, Jan Losman, Ladislav Šimáček, Miroslav Tencián, František Varga, Josef Štěpán, F. Zeman a Toman.

To už tým vystupoval jako Slavoj Vyškov. I změna názvu měla zajímavý průběh. Minulý díl jsme ukončili přejmenováním Hanáckého sportovního klubu na Sokol Vyškov, čímž odstartovala éra často nesmyslných reorganizací soutěží a povinných přechodů klubů pod „křídla“ nových národních podniků. V roce 1948 tedy došlo ke sloučení sportovních klubů v Sokole. Předsedou výboru byl Jan Jaroš, jednatelem Silvestr Nekvapil. Oddíl měl 42 registrovaných hráčů, z nich 16 dorostenců. V I. A třídě severního okrsku Hanácké župy footbalové skončil na osmém místě. O tři roky později na jaře 1951 fotbalový oddíl přestoupil do závodní jednoty Koh-i-noor a nové „upravené“ soutěže měly krajský přebor a hned okresní soutěže.

Citujme opět z podrobných záznamů skvělého hráče a kronikáře Jana Nedělníka.

„Dnešní okres Vyškov byl rozdělen na tři okresy, Vyškov Bučovice Slavkov, a to ještě na Vyškovsku se hrály dva okresní přebory - Vyškovsko a Rousínovsko. Ve finále vyhrál Rousínov, ale o postup do kraje neuspěl. V roce 1952 vstoupil na scénu Vyškova nový oddíl, a to Masna Vyškov, která byla složená z hráčů od 20 do 27 let. Toto mužstvo hned po svém založení vyhrálo okresní přebor a pak také kvalifikaci do krajského přeboru, kde v rozhodujícím zápase ve Svitavách vyhrálo 3:2.

V roce 1953 se opět Masna a Koh-i-noor sloučily pod názvem Slavoj Vyškov (kádr tvořili hráči Masny), který úspěšně hájil barvy Vyškova, které vyvrcholily v roce 1955 postupem do divize, což byla třetí nejvyšší soutěž a praktické Mistrovství Moravy.“

A tu se dostáváme k v úvodu zmíněnému souboji o body se Zbrojovkou. Upřesněme, že soutěž měla oficiální název oblastní přebor. Nástupce slavného SK Židenice, tedy současné Zbrojovky tehdy neprožíval moc dobré období. Zmíněná „úřednická“ reorganizace a řízení tělovýchovy daly vzniknout Rudé hvězdě Brno, kterou na úkor Spartaku Brno ZJŠ zařadili hned do druhé ligy. Detaily tehdejšího brněnského fotbalové martýria vynecháme, pro vyškovské paměti nejsou podstatné. Posléze pak RH Brno působila i v nejvyšší soutěži, aby se v roce 1962 s tou pravou Zbrojovkou sloučila. Někteří fotbaloví historici proto éru RH Brno započítali do dějin Zbrojovky. Jisté je, že v sezoně 1955 – 1956, kdy hrála se Slavojem Vyškov byl Spartak Brno ZJŠ nástupcem prvního a hlavního brněnské klubu, který vznikl v roce 1913 jako SK Židenice.

V pečlivých záznamech pana Nedělníka se našly i vzájemné výsledky. Oba soupeři vyhráli doma 3:2. Ve Vyškově za Slavoj skórovali František Toman, Miroslav Oppelt a Bohdan Boniatti. V Brně Šimáček a Boniatti.

Slavoj bohužel třetí nejvyšší soutěž neudržel, i když byl po první polovině na čtvrtém místě. Na stejnou úroveň se vyškovští hráči dostali až po dlouhých 57 letech. V sezoně 2013-2014 pod vedení trenéra Miloslava Machálka vyhráli divizi a postoupili do Moravskoslezské ligy.

Z kroniky pana Nedělníka se lze dovědět i důvody, které v jeho éře vedly k sestupu Slavoje.

„Příčinou sestupu bylo za první skončení hráčů Losmana, zlomená noha, a Tannenbergera pro nemoc, za druhé po skončení první poloviny odchody hráčů Vargy do Prostějova a Šenka do Uničova a za třetí požadavky některých hráčů o finančních náhradách, na které oddíl neměl, a tak zpočátku druhé půle několik hráčů nenastoupilo. Vyvrcholením krize byla prohra 0:16 v Kroměříži. Pokles skončil až sestupem do 1. B třídy v sezoně 1958 na jaře.“

Určitě nebude na škodu si připomenout tehdejší konečnou tabulku oblastního přeboru a tedy i zvučná jména vyškovských soupeřů:

Tabulka 1955-1956

1. Jiskra Gottwaldov 22 16 3 3 63:16 35

2. Spartak Královo Pole Brno 22 16 3 3 62:21 35

3. Spartak Brno ZJŠ 22 11 2 9 47:37 26

4. Slovan Prostějov B 22 10 4 8 44:41 24

5. Jiskra Otrokovice 22 9 5 8 43:34 23

6. Spartak Kroměříž 22 10 2 10 53:37 22

7. Baník Opava 22 9 4 9 40:41 22

8. Spartak Hodonín 22 10 1 11 33:41 21

9. Spartak Olomouc 22 7 3 12 37:40 17

10. Baník Karviná 22 5 4 13 28:52 14

11. Baník Místek 22 5 4 13 30:68 14

12. Slavoj Vyškov 22 5 3 14 30:90 13

Sestup posledních šesti týmů, jen opět dokladuje „divokost“ tehdejší nejen fotbalové doby.

Vyškovští střelci: 7 – Varga, 6 – Boniatti, Toman, 5 – Šimáček, 4 – Nedělník, 3 – Tannenberger, 2 – Věžník, Sotolář, M. Oppelt, 1 – Fiala, Kopřiva, Šumný, Štěpán.