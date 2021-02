Podzimní bilance Bučovic není žádná sláva. Dvě vítězství, remíza a pak šest porážek za sebou. Co se stalo, že jste zaznamenali tak černou šňůru?

Výsledkově i herně je to určitě zklamání. Těsně před startem sezony přišla trenérská změna a mužstvo dostalo po nepovedeném konci minulé sezony nový impulz. V první zápasech to vypadalo nadějně. Ale postupně se začalo projevovat, že na tom nejsme fyzicky nejlépe. Stačilo pár proher, přestali jsme si věřit a potom už tam i chyběla nějaká větší vůle a chuť tu nepříznivou šňůru zvrátit.

Jak se dařilo vám osobně?

Moc dobře ne. Měl jsem nějaké zdravotní potíže, které mě pohybově omezovaly a výkonnostně jsem se svezl s celým týmem. Patřím k nejzkušenějším hráčům, takže mužstvo bych měl výkony táhnout, a to se rozhodně nedělo. Do budoucna je určitě co zlepšovat.

Které porážky vás mrzí nejvíc?

Nedokážu zpětně vypíchnout konkrétní zápas, ale bylo jich několik, kdy nám od začátku chyběla chuť do hry nebo nás první inkasovaná branka zlomila a zbytek zápasu už se dohrával ze setrvačnosti. S každou další prohrou stoupala i zbytečná nervozita v kabině i na hřišti.

Je šance trend na jaře změnit? Pokud se tedy bude hrát.

Kostra týmu je stálá už několik let, takže si myslím, že stačí pořádně potrénovat a můžeme hrát v klidu střed tabulky. Posily by to určitě ulehčily, ale to je věc vedení klubu, jakou se chce vydat cestou. Problém by mohl být spíš do budoucna, protože dost hráčů už se začíná věkově blížit ke třicítce. Několik, včetně mě, už se přes ni přehouplo a bez dorostu není odkud doplňovat mladou krev. Ale s tím začíná být problém všude ve sportu.

V Amoru to pro vás bylo trochu veselejší. Vítězství 7:4 nad prvoligovou Chotěboří na její palubovce vás posunulo mezi osm nejlepších pohárových týmy České republiky. Nesporný úspěch, bohužel na něj zatím nelze navázat…

Ano. Druhá liga vůbec nezačala a v poháru jsme měli hrát s Teplicemi. Asi bychom před ně dál nešli, ale rozhodně to mohla být velká zkušenost a zážitek pro celý náš tým. Zahrát si s tehdy vedoucím týmem první ligy se jenom tak nepoštěstí. Neví se, jestli se zápas bude dohrávat. Jestli by to vůbec mělo smyl, když on trénují a hrají ligu a my neděláme nic…

A což teprve postup do semifinále…

Postup by byl hodně velký oříšek. Nám by musel zápas extrémně vyjít a Teplice nastoupit v oslabené sestavě nebo nás podcenit. Kvalitativní propast by byla na palubovce hodně znát, protože rozdíl mezi horní pětkou a zbytkem první ligy je velký, natož mezi první a druhou ligou.

Amor byl loni ve druhé lize druhý a v poháru dokázal, že se mohl ucházet o postup do nejvyšší soutěže? Asi hodně štve, že se nehraje.

Po tom loňském druhém místě jsme chtěli soutěž vyhrát a postoupit. Tedy pokud by se následně na první ligu povedlo sehnat finance. Vedení na tom pracovalo hned od konce minulého ročníku, přišlo i několik posil, všichni tomu věnovali dost úsilí a o to víc ta současná situace mrzí.

Čím si udržujete sportovní motivaci?

Mě sport baví, takže nemám problém se sám jít pohnout. Ale je hodně těžké makat naplno, když není žádné stanovené datum začátku a zlepšení situace je v nedohlednu. Takže je to spíš takové udržování a nějaké to kilečko navíc už je.

V kondici se asi udržet lze, ale je možné dělat něco speciálního pro fotbal a futsal?

Chodím běhat a posilovat, o moc víc se toho opravdu dělat nedá. Občas jsme si chodili s klukama zakopat, ale to teď kvůli sněhu nemá na hřišti smysl a do haly je zákaz.

Hodně se diskutuje o regulérnosti sportu v těchto podmínkách. Přejete si, aby II. futsalová liga ještě začala a I.A třída aby se na jaře dohrála? Nebo by bylo lepší soutěže ukončit?

Moc rád bych si hned obul kopačky nebo sálovky a šel si zahrát, ale domnívám se, že futsalová druhá liga se nerozjede vůbec. Kdyby se oba sporty znovu rozjely naplno, tak ten program bude hodně nahuštěný. Futsalu by to způsobilo velký problém s hráči, protože většina se jich věnuje i fotbalu a zápasy by se dost překrývaly. Fyzicky by mohlo jít o zdraví, protože začít po několikaměsíčním výpadku trénovat pětkrát týdně je pro tělo docela zápřah. Nad futsalovou sezonou je opravdu otazník. Ve fotbale máme z podzimu dohrávat čtyři zápasy, takže svaz se asi bude snažit soutěže dohrát. Pokud bude příležitost.