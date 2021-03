Střípek z historie: V Kojetíně chtěl sudí ukončit zápas s Vyškovem

Zásluhou svého bývalého hráče, a také dlouholetého člena a funkcionáře Jana Nedělníka má Vyškov téměř dokonale zmapovanou skoro celou stoletou historii. Sám pan Nedělník byl členem slavného týmu z padesátých let, který postoupil do třetí nejvyšší soutěže. Bohužel v březnu před čtyřmi roky zemřel ve věku nedožitých jednadevadesáti let.

Jan Nedělník (uprostřed), devadesáté narozeniny. | Foto: archiv Jana Nedělníka

Vybrat z jeho archivu nejzajímavější věc je nemožné, jej jich tam stovky. Proto se „pátrání" zúžilo na nejstarší zápis z utkání. Zřejmě je jím výstřižek s Vyškovských novin číslo 4 z roku 1921. Píše se o vítězství Vyškovanů v Kojetíně, což mělo být jejich třetí utkání od založení klubu. Druhý pokus byl úspěšnější. Třetí přátelský zápas v Kojetíně S.K. Vyškov - S.K. Kojetín 4:2 (2:0). Přátelský zápas, konaný dne 14. srpna hřišti Kojetína za deštivého počasí. Nastupuje se za deště o 4. hodině odpoledne. Že obě mužstva z počátku se zdají rovnocennými, přece Kojetín proti Vyškovu získává dva rohy ve 4 a 21 minutě. Na to Vyškov útočí a rychlou kombinací Skřivánek ve 30 minutě ostrou ranou dává první gól Kojetínu, 5 min. na to Kaláb střílí druhý. V druhé půli Vyškov zvyšuje tempo a vyžaduje číselně Skřivánek ve 3 min. Helmich v 7 min. goalem. V 10 min. za surovost baeka Jelínka dostává Vyškov trestnou jedenáctku, z které krásnou ranou padá první goal Vyškovu. V 20 min. dochází k prvnímu a poslednímu rohu Kojetína. V 27 min. třetí a v 37 čtvrtý roh Vyškova, z něhož neobsazený hráč Kojetína dává hlavou druhý goal Vyškovu. Útok Vyškova snaží se vyrovnati alespoň poslední goal, avšak Skřivánek přestřeluje. V 43 min. z trestného kopu pátý roh Vyškova, v 45 min. šestý. Poměr rohů 6:1 svědčí jednak o nesprávné obraně Vyškova, jednak nevyspělosti mužstva kojetínského, které nedovedlo této slabé stránky vyškovského mužstva ku svému prospěchu využíti. O návštěvě vyškovských hostů možno říci tolik, že tvořili takřka polovinu obecenstva zápasu přihlížejícímu, chovalo se tak, že muselo býti napomenuto, ježto soudce, na něhož pokřikovalo, chtěl hru po prvé půli ukončiti. Zápas dobře řídil soudce N. N. z Tovačova.