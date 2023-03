Příprava:

MSK Břeclav –

TJ Tatran Rousínov 3:1

Poločas: 1:0. Branka: Kristoň 2, Opina – Chlup.

Tatran: Řepka (46. Kopřiva) – Imramovský, Novotný, Kříž, Líznar – Jašek, Kubáč (46. Chlup), Lízal, Divácký (46. Zbořil, 72. Levíček), Florián – Obruča.



Další zápasy:

Morkovice B – FKD 0:4 (0:2), branky: Fiala 2, Setínský, D. Gottvald. FKD: Fládr – Smutník, Setínský, J. Gottvald, Rozehnal – Pohanka, D. Gottvald, Vaněček, Strnad – Kozel, Fiala. Střídali: Zbořil, Weber.

„Zápas bych hodnotil hodně pozitivně. Byli jsme velkou konkurencí divizní Břeclavi. Jen škoda toho výsledku, ten tomu moc neodpovídá. Měli jsme spoustu vyložených šancí, které jsme nedokázali proměnit. Ale máme se od čeho odpíchnout do dalších zápasů. A musím říct, že i naše soustředění v Moravském Žižkově splnilo naše očekávání … super ubytování, jídlo, zázemí. Hodně jsme potrénovali a hlavně utužili partu. To je také důležité a k tomu soustředění to patří,“ ocenil společný pobyt i výkon svých spoluhráčů zkušený brankář Milan Řepka.