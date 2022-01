TJ Tatran Rousínov

Zápasy zimní přípravy

So 22. 1. Rousínov - Slatina, 18.00 UT Vyškov

So 29. 1. Zbrojovka U19 - Rousínov, 15.00 Brněnské Ivanovice

So 5. 2. Rousínov - Rohatec, 9.30 UT Vyškov

Ne 13. 2. Kralice n. H. - Rousínov, 16.00 UT Prostějov

So 19. 2.Rousínov - Polná, 15.00 UT Vyškov

Pá 25. 2. Břeclav – Rousínov, 18.00 UT Břeclav

So 5. 3. Morkovice - Rousínov, 15.00 UT Morkovice

So 12. 3. Rousínov - Holešov, 12. 00 UT Vyškov

„Chyběl zraněný Lukáš Němec, který, bohužel, asi bude muset jít na operaci. Doufáme, že vše proběhne v pořádku a co nejdříve se vrátí na hřiště. Ze stálého kádru chyběl jen Filip Novotný, který je na horách a Adam Popovič, který dobírá antibiotika,“ sdělil kouč Tatranu.

Tréninky budou probíhat převážně na multifunkčním hřišti s umělým povrchem u stadionu. Na prvním srazu bylo na pořadu běhání, ale hlavně nezávazný fotbálek. Úvodní tréninkový týden hráči zakončí v sobotu prvním přátelským utkáním ve Vyškově proti účastníku I. A třídy brněnské Slatině. V zápasovém programu je osm utkání, jako poslední Rousínovské prověří SFK Holešov, který po podzimu uzavírá tabulku moravskoslezské divizní skupiny E. Krajský přebor pak odstartuje o víkendu 19. a 20 března a Tatran do bojů nastoupí z lichotivé páté páté pozice.