„Jablonec je to nejnepříjemnější, co nás mohlo potkat. Těšili jsme se, že budeme hrát doma s prvoligovým soupeřem, ale los nám prostě nepřál. Já jsem chtěl někoho tady poblíž, nejraději Zbrojovku nebo Slovácko,“ komentoval bezprostředně po vylosování trenér Vyškovanů Jan Trousil.

MOL Cup

3. kolo:

FK Jablonec – MFK Vyškov

Úterý 11. října, 17.00 hodin, stadion Střelnice.

Pro jeho svěřence to teď bude druhé ze série tří zápasů s těžkými soupeři v jednom týdnu. V sobotu porazili v Drnovicích tehdy v tabulce druhé ligy třetí Varnsdorf. Zítra je čeká aktuálně devátý celek tabulky nejvyšší soutěže a v sobotu v dalším kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pojedou do Příbrami, která je ve druhé lize o příčku před nimi, tedy druhá. Proto trenér Jan Trousil už dříve avizoval, že zátěž rozloží na celý kádr. Potvrdil to i po zápase s Varnsdorfem, ale do záměrů mu zasahuje několik zranění a drobných šrámů. Takže sestavu zřejmě určí až v krajním termínu podle aktuálního stavu. Na Střelnici by ale chtěl v akci vidět novou akvizici, liberijského reprezentačního stopera Dweha Sampsona.

Ať už bude sestava jakákoliv, přeje si Trousil předvést i v Jablonci jiný výkon, než kterým se jeho tým na podzim zatím většinou prezentoval v druholigových zápasech na hřištích soupeřů. Naznačil to po Varnsdorfu.

„Pokud se chceme udržet ve špičce druhé ligy, tak prostě musíme zlepšit výkony venku. První příležitost budeme mít ve druhé lize v Příbrami a uvidíme, jakým způsobem nás rozbije nebo navnadí pohárový zápas v Jablonci,“ řekl s upozornněím, že domácí prvoligový tým je samozřejmě jasným favoritem.

Pohárová utkání Vyškovští zatím hráli jen na hřištích soupeřů. V obou případech divizních. V prvním kole vyhráli v Uherském Brodě 3:1, ve druhém ve Všechovicích 9:2. Jablonec v letošním poháru hrál jen jednou. V Praze vyřadil třetiligový Motorlet 4:0.