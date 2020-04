Stejně jako loni na jaře plánovali fotbalisté MFK Vyškov stíhačku předních pozic tabulky Moravskoslezské ligy. Atak se konat nebude. Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky ukončil veškeré amatérské soutěže. Odůvodnění je očekávané: v současné době i nadcházejícím období by to bylo nepřijatelné zdravotní riziko. Konečné pořadí soutěží zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020, od třetí ligy níž se nepostupuje a nesestupuje.

Trenér Jan Trousil. | Foto: Deník / Lubomír Stehlík

„Samozřejmě je mně jasné, že argumenty pro zrušení jsou jednoznačné. I kdyby to dostal jen jeden hráč a mužstvu chyběl, tak by soutěž byla neregulérní. Z toho pohledu je dobré, že skončila. Na druhou stranu jsme pořád doufali, že by to ke konci května, nebo ještě půlce června mohlo začít, a že bychom hráli v rytmu středa – víkend,“ komentoval výrok nejvyššího českého fotbalového orgánu trenér Vyškovanů Jan Trousil.