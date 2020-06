FK KOZLOVICE – MFK VYŠKOV 0:4

Poločas: 0:2. Branky: Gian 2, Moučka, Langer.

Sestava MFK: Sova – Oulehla, Kříž, Pluháček, Řezník – Jambor, Dittmer, Smrčka, Moučka, Steve – Gian. Střídali: Němeček, Langer. Trenér: Jan Trousil.

Oproti kvalitnímu středečnímu souboji s Blanskem zaznamenala vyškovská sestava podstatných změn. Trenér Jan Trousil nasadil na zkoušku především nové mladé hráče. Dva ofenzivní Afričany, stopera Pluháčka ze Svratky Brno, levého obránce z A dorostu Sigmy Olomouc Řezníka a středního záložníka Dittmera z Prostějova. Naopak volno dostali Simr, Klesa, Krejčí, Hanuš, Nieslanik, Jaroš či Křivánek.

I v mladé sestavě hosté splnili roli favorita. Sedmdesát minut měli jasnou převahu a teprve v závěru rozhodnutého utkání trochu snížili tempo.

„Soupeř byl kvalitní a fotbalově nepříjemný. Stejně jako zápas s Blanskem, bylo i toto utkání velice běhavé, sehráli jsme hodně dobrých kombinací a dali krásné góly. Takže zatím jsem spokojený. Mužstvo vypadá velmi dobře. Naši kluci ukázali, že jsou i po pauze fyzicky velmi dobře připravení,“ řekl po utkání trenér Jan Trousil.

SOKOL LIPOVEC – TATRAN ROUSÍNOV 3:3

Poločas: 1:1. Branky Rousínova: Šlimar, Novotný, Líznar.

Sestava: Řepka – Rozehnal, Havel, Šlimar, Pelc (46. Piňos) - Zavřel, Líznar, Buršík, Juříček – Legner (46. Pasz), Novotný (46. Horváth – 60. Nohel). Trenér: Roman Zavřel.

Rousínov musel zvolit náhradního soupeře, protože původní Žebětín z I. A třídy zápas na poslední chvíli odřekl. V narychlo sjednané první partii chyběla hostům fotbalová jistota. Domácí účastník I. B třídy si vypracoval více šancí.

„Od prvního utkání jsem nic moc nečekal. Cílem bylo, abychom se proběhli a zahráli si. Ta pauza byla opravdu dlouhá. Padlo šest gólů, takže zápas se mohl divákům líbit. Šancí bylo mnohem víc a musím přiznat, že je měl především Lipovec. Ale jak jsem naznačil, nic v tom zápase nehledám,“ ujistit trenér Tatranu Roman Zavřel.

FK LIPOVÁ - MFK VYŠKOV B 3:6

Poločas: 2:3. Branky Vyškova: Mach 3, Lička (pen.), Neubauer, Račanský.

Sestava: Vymazal - Neubauer, Kameník, Lička, Chubirka - Mach, Surala, Dorko, Račanský - Gürtler, Kopáček.

Jan Kopáček, trenér: „Zase nás k zápasu odjelo málo, ale samí dobří. (úsměv) Musel jsem hrát i já, takže si myslím, že jsme měli nejtěžší útok ve střední Evropě - 215kilo. Já a Sam Gürtler. Jinak jsme soupeře dost jasně přehrávali a mohli jsme dát i dalších pět branek. Výsledek vůbec nepřeceňujeme, hráli jsme pro zábavou a šlo to. Ale je pravda, že nechceme prohrávat. Naopak. Už hodně dlouho držíme sérii bez porážky, a tu chceme prodlužovat. Je nám jedno jestli je to přátelák, nebo jaký je to soupeř.“

TJ NĚMČANY - SK SLAVKOV U BRNA 2:10

Poločas: 1:7. Branky Slavkova: 8., 9. a 11. Kachlíř, 9. Houšť, 23. Sokol, 29. Kratochvíl, 38., 72. a 88. Matocha, 52. Půček.

Sestava: Jirásko – Zezula, Hráček, Lysák, Michálek – Půček, Peslar, Houšť, Sokol – Udržal, Kachlíř. Střídali: Matocha, Kratochvíl, Šutera.

Zdeněk Hráček, trenér: „Náš poslední přípravný zápas před pauzou jsme odehráli s velkou chutí a byl také nejpovedenější. Jak po stránce předvedené hry, tak výsledkově. Prakticky bylo rozhodnuto po patnácti minutách, ve kterých jsme dokázali vstřelit čtyři branky. Velký zápas odehrál zejména dorostenec Karel Kachlíř, který dal za jedenáct minut hattrick. Za zmínku stojí ještě výsledek našeho předzápasu, kdy nově zakládající se béčko Slavkova ve svém prvním zápase porazilo rezervu Němčan jednoznačně 6:0.

ZBÝŠOV - ROUSÍNOV B 1:7

Poločas: 1:2. Branky Rousínova: Nitschneider 2, Lička 2, Křivánek 2, Bílý.

Sestava: Fládr - Janáček, Kameník, Skoupý, P. Hrabal - Radil (45. Kusák), Kozel, M. Hrabal (45. Lička), Křivánek - Nitschneider, Cenek (45. Bílý).

Petr Kalousek, trenér: „I přes deštivé počasí jsme zápas odehráli na kvalitně připraveném hřišti. S účastníkem III. třídy výsledek neodpovídá šancím na obou stranách. Nebýt Fládra v naší bráně, bylo by skóre pro domácí příznivější.“

DALŠÍ ZÁPASY:

Vážany n. L. - Velešovice 3:3 (1:1), 44. Audy, 67. Hofírek, 77. Robeš – 19. Honek, 69. Pazourek, 79. Berný. Rozhodčí: Vinklárek.

Drnovice - Bohdalice 4:1 (2:1), 20. a 68. Vondřich, 26. Handl, 74. Nohel – 35. Jašíček (pen.). Rozhodčí: Adler – Vinklárek, Dubrovský.