Pro zápas dostali volno hráči, kteří odtáhli dosud odehraných osm přípravných utkání, a to převážně v anglickém rytmu středa – sobota.

„Větší herní prostor dostali kluci, kteří toho zatím moc, nebo vůbec nic neodehráli. Nějaké šance jsme si vypracovali a nebýt těch školáckých chyb při inkasovaných gólech, tak by pro nás výsledek příznivější,“ konstatoval vyškovský lodivod bez známek nějakého zklamání.

Naopak, pochvaloval si, že mu zápas s kvalitním třetiligovým soupeřem jasně ukázal, jak na tom hráči, kteří se ucházejí o širší kádr, jsou. Nejvíc ho uspokojil výkon osmnáctiletého Adama Dittmera, kterého Vyškovu uvolňuje druholigový Prostějov.

„Chceme ho na pozici šestky. Věkem je sice pořád ještě velký mlaďoch, ale výkony je už mezi chlapama. Odehrál dvě poslední kola za Prostějov ve druhé lize. V Rosicích ukázal, že v něm ten obrovský potenciál je. Takže to z něj tady budeme chtít dostat. S našima mladýma klukama si určitě bude rozumět a určitě mu bude vyhovovat i náš útočný fotbal,“ je přesvědčený Trousil, který kvitoval i výkony stopera Jana Pluháčka a záložníka Karla Jaroše.

„Honza Pluháček se na stoperu výborně adaptoval z krajského přeboru. Mám z něho radost, roste každým zápasem. I v Rosicích odehrál výborné utkání. I když jsme dostali čtyři góly, tak ani jeden nebyl jeho vinou. On je ta alternace k naší stávající stoperské trojici,“ chválil Trousil.

O základní kostře mužstva už má kouč MFK v podstatě jasno, ale mrzí ho, že Jihlava se nakonec rozhodla vzít si zpět záložníka Radka Křivánka.

„To mně hodně mrzí. Křivánek, to byl muž, na kterém jsme hru měli při jeho rychlosti a přímočarosti postavenou. Naopak, jsem rád, že ze Zbrojovky máme koupeného Dana Jambora, který je prakticky stejný typ jako Radek. V těch šesti sedmi přípravných zápasech předváděl výborné výkony. Trochu se komplikuje situace kolem příchodu Davida Moučky. Musíme počkat, jestli ho Zbrojovka vůbec někam uvolní. V Rosicích byl s námi naposled a uvidíme, co bude. Nadějně naopak vypadá příchod Dana Řezníka z juniorky Sigmy Olomouc. Je domluvené, že bude náš. Sice se na dospělácký fotbal adaptuje trošku déle, protože zatím toho mezi muži moc neodehrál, ale u nás určitě bude v tom širším základu třinácti čtrnácti lidí, se kterými budeme vstupovat do třetí ligy. Máme vyhlédnutého ještě jednoho kluka, kterého chceme zapracovat na střed zálohy, věřím, že během týdne přijde. A ještě bychom potřebovali jednoho krajního ofenzivního hráče. Takže uvidíme, co se podaří,“ potvrdil Trousil, že mužstvo chce ještě vylepšit.

Další přípravný zápas před startem nového ročníku Moravskoslezské ligy (víkend 8. a 9. srpna) sehraje MFK Vyškov v sobotu 25. července v Mokré-Horákově s devatenáctiletými dorostenci Zbrojovky Brno. Výkop bude v 11.00 hodin.