Přestože ani v posledním utkání s divizním Hodonínem neměl trenér Jan Trousil k dispozici některé hráče, s nimiž pro soutěž počítá, je s dosavadním průběhem spokojený.

„Ty tři neděle, co jsme spolu, kluci pracují velmi dobře a hlavně mě těší, že je na nich vidět, že z fotbalu mají radost. V zápasech jsme byli nebezpeční v nábězích a spolehliví vzadu. Mužstvo je hodně pohyblivé. Ale na celkové závěry je samozřejmě ještě dost času. Zbývá asi měsíc a půl, bude důležité udržet si formu,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Odehrané přípravné zápasy:



MFK Vyškov – FK Blansko 1:2 (1:2), Křivánek.

Kozlovice – MFK Vyškov 0:4 (0:2), Gian 2, Moučka, Langer.

MFK Vyškov – Rosice zrušeno

MFK Vyškov – Rousínov 9:0 (4:0), Nieslanik 3, Gian 2, Simr, Moučka, Oulehla, Jaroš.

FK Hodonín – MFK Vyškov 0:2 (0:0), 60. Hanuš, 76. Křivánek.

Do přípravy se zatím nezapojili Michal Klesa, Filip Smrčka a Afričan Umar. První dva jsou zranění, Umar čeká na uvolnění letů z Ameriky. Kádr se bude samozřejmě postupně utvářet a pro soutěž trenér chce mít do pole osmnáct lidí, přičemž nevylučuje příchod dalších hráčů na zkoušku.

„Teď musíme zapracovat na tom, aby nám tu zůstal Radek Křivánek, který se dostává do role klíčového hráče. Předběžně jsme jednali se Zbrojovkou o Davidu Moučkovi, Dan Jambor je už naším hráčem. S Třincem jsme domluvení, že nám zůstane Denis Nieslanik, který udělal obrovský výkonnostní progres. A co mě také velice těší je, jakým způsobem roste vyškovský odchovanec Matěj Kříž. Hrál zatím jen v juniorce, ale u nás si počíná si na svůj věk vedle Honzy Krejčího nebo Ladě Hanuše velice suverénně. Když to tak bude pokračovat, tak bychom možná k těm dvěma nemuseli hledat dalšího stopera. To stejné platí o Honzovi Pluháčkovi. Přišel z krajského přeboru a v zápasech nepropadl. Zkoušený Řezník z juniorky Olomouce má zatím manko v kondici, ale je možné, že u nás zůstane,“ naznačil Trousil s tím, že asi z devadesáti procent tento kádr bude k dispozici i pro třetí ligu.

Měl by v něm zůstat i Afričan Gian, který trenéra původně moc nepřesvědčil, ale ukazuje se, že by na některé věci mohl být využitelný. Jak to bude možné, přijdou ještě asi dva další afričtí fotbalisté. „Požaduju jednoznačně kvalitu pro ligu a věřím, že se ještě posílíme,“ shrnul kouč Vyškovanů.

Další přípravný zápas sehraje MFK v sobotu od 11.00 v Blansku.