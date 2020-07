Dva předchozí zápasy (2:3 a 2:2) se hrály loni a letos v lednu na vyškovském umělém trávníku. Třetí souboj si soupeři vychutnali na perfektní přírodní trávě v Brně-Řečkovicích. Více svědčila hostům, kteří zvítězili 4:1.

Zbrojovka Brno U19 – MFK Vyškov 1:4



Poločas: 1:3. Branky: 5. Fila – 9. a 43. Němeček, 31. Simr, 67. Langer. Rozhodčí: Knecht – Zabloudil, Komárek. Diváků: 60. Hráno v Brně-Řečkovicích.

Zbrojovka U19: Pelán (46. Špelda) – Kotásek, Konečný, Vít, Bulíček – Prágr, David Jambor, Adamec, Šedivý, Stambulidis – Fila. Střídali: Vašina, Kohoutek, Lacík, Kostrunek. Trenér: Tomáš Polách.

Vyškov: Spurný – Oulehla, Hanuš, Pluháček, Langer – Němeček, Holman, Dan Jambor, Dittner, Jaroš – Simr. Střídali: Krejčí, Řezník, Moučka, Nieslanik. Trenér: Jan Trousil.

Trenéry obou týmů jsou bývalí spoluhráči ze Zbrojovky a stále velcí kamarádi Tomáš Polách a Jan Trousil. Možná i proto bývalý vynikající záložník na lavičce mladé Zbrojovky netajil po porážce zklamání.

„Na tento zápas jsem se moc těšil. Byl to jednoznačně špatný výkon. Kromě úvodu, kdy jsme po standardce šli do vedení a byla tam aktivita, tak po celých asi pětasedmdesát minut jsme byli horším týmem. Špatně jsme reagovali na odražené míče a z toho jsme se sami dostávali pod tlak. Soupeř byl víc na míči, byl útočnější, měl další akce, které zaváněly gólem. My jsme strašně moc balónů ztratili svojí nepřesností. Dnes někteří hráči ukázali, že tak se o sestavu nebojuje,“ lamentoval po utkání Polách.

Jisté je, že jeho mladí svěřenci v úvodu starší Vyškovany akvititou zaskočili. Hned ve čtvrté minutě musel brankář Spurný jen reflexem nohou likvidovat střelu Fily po samostatné náběhu. Z následného rohového pak sám Fila vyskočil nejvýše a hlavičkou zajistil zbrojovákům vedení. Jak ale řekl Polách, aktivita i skóre se postupně přesunuly na stranu hostů. Přesto měl i Trousil k výkonu svého mužstva výhrady.

„První půlku jsme sice vyhráli 3:1, ale nebyl jsem úplně spokojený se středem hřiště, kde jsme je nechávali jednoduše vyjíždět od jejich velkého vápna až na naši půlku. Nebyli jsme organizovaní, kluci na sebe nevolali. Až když se ve druhém poločase přesunul doprostředku Tomáš Langer, který na tom postu samozřejmě bude hrát, tak tam s ním přišla potřebná organizace a druhý poločas už byl naprosto v naší režii. Měli jsme balon stále na nohách a šance,“ řekl trenér MFK.

Jeho svěřenci už ale využili jedinou se svých příležitostí. Právě Langer se přesně trefil přízemní střelou asi z pětadvaceti metrů.

„Musím říct, že oni jsou na tom pořád dobře kombinačně, ale tentokrát jsme byli my ti lepší. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, mohli jsme dát další góly. Byly tam dobré věci a tým si ve všech zápasech udržuje výkonnost a svoji útočnou tvář. Jsem rád, že jsme proti mladým klukům nic nepodcenili a zahráli jsme si dobrý běhavý fotbal. Takže z naší strany celkově spokojenost,“ shrnul už pozitivněji Trousil.

I Poláchovo doplnění hodnocení zápasu nakonec vyznělo trochu smířlivěji.

„Sice zvládneme rozehrávku, to je krásné, ale fotbal se rozhoduje v šestnáctce a my jsme si po tom gólu vytvořili tak dvě tři pološance. Ale vím, že naše kvalita je vyšší, v tomto zápase se nám to prostě nepodařilo ukázat. Hráči neodvedli to, co v nich je. Může se to stát a dnes jsme narazili na kvalitního soupeře, který, a to jsem přesvědčený, se ve třetí lize bude pohybovat hodně nahoře a tím svým důrazným fotbalem bude trápit všechny soupeře,“ sdělil šéf lavičky zbrojováckého devatenáctiletého dorostu.

Poslední přípravné utkání před startem Moravskoslezské ligy (v sobotu 8. srpna v 17.00 hodin Novém Městě na Moravě s SFK Vrchovina) sehraje MFK Vyškov v sobotu 1. srpna v Nových Sadech s domácím divizním soupeřem.